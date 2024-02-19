Giriş Tarihi: 19.02.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
07:30
A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Şubat yayında: Koltuk-halı yıkama makinesi, ütü, süpürge... İşte A101 aktüel indirimler
A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta alışveriş takipçilerinin gündeminde. Broşürde farklı ürünlerde birçok fırsat yer alıyor. Aldın aldın ürünlerinde koltuk ve halı yıkama makinesi, süpürge, tıraş makinesi, ütü, meyve sıkacağı, blender, çay makinesi gibi indirimler dikkat çekiyor. Peki, bu perşembe A101'de neler var? İşte, 22 Şubat 2024 A101 katalog indirimleri...