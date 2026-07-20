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A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...
Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:00
A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...
23 Temmuz 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu tüketicilerle buluştu. Yeni haftada uygun fiyat fırsatlarıyla satışa çıkacak ürünler, alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Katalogda haftanın öne çıkan ürünleri arasında pikap, su sebili ve kiler dolabı yer alırken, ev yaşamından elektroniğe kadar birçok farklı ürün avantajlı fiyatlarla raflarda olacak.