A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...

A101'in 23 Temmuz 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu yeni fırsatlarla yayımlandı. Haftanın kampanyalı ürünleri arasında yer alan seçenekler, bütçesine uygun alışveriş yapmak isteyen vatandaşların dikkatini çekiyor. Bu hafta A101 raflarında pikap, su sebili ve kiler dolabı gibi dikkat çeken ürünlerin yanı sıra farklı kategorilerden pek çok avantajlı ürün satışa sunulacak.