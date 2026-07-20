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Haberler Fotohaber A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...
Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:00

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...

23 Temmuz 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu tüketicilerle buluştu. Yeni haftada uygun fiyat fırsatlarıyla satışa çıkacak ürünler, alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Katalogda haftanın öne çıkan ürünleri arasında pikap, su sebili ve kiler dolabı yer alırken, ev yaşamından elektroniğe kadar birçok farklı ürün avantajlı fiyatlarla raflarda olacak.

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A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...

A101'in 23 Temmuz 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu yeni fırsatlarla yayımlandı. Haftanın kampanyalı ürünleri arasında yer alan seçenekler, bütçesine uygun alışveriş yapmak isteyen vatandaşların dikkatini çekiyor. Bu hafta A101 raflarında pikap, su sebili ve kiler dolabı gibi dikkat çeken ürünlerin yanı sıra farklı kategorilerden pek çok avantajlı ürün satışa sunulacak.

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI

Tek Kapaklı Kiler Dolabı 2.999 TL

Kaymaz Taban Yolluk 80*140 cm 299 TL

Vakumlu Poşet Seti 3'lü 169 TL

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A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI

Mini Tam Otomatik Kahve Makinesi 13.499 TL

Filtre Kahve Makinesi 2.999 TL

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI

101 Parça Parkur Oyunu 1.999 TL

Sesli Işıklı Dondurma Dükkanı 999 TL

Çocuk Akademi Etkinlik Seti Adet 149 TL

Boyama Örtüsü 279 TL

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI

7 Gözlü Makyaj Organizeri 199 TL

Tefal Döküm Izgara Tava 1.999 TL

Büyük Muffin Kalıbı 229 TL

Mini Tencere Seti 3'lü 1.699 TL

Ahşap Tabanlı Ayaklı Sunumluk 249 TL

Süngerlikli Sıvı Sabunluk 69,50 TL

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI

Elektrikli Araç 239.990 TL

Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

Benzinli Cross Motosiklet 89.990 TL

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 8.999 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.999 TL

Seyahat Tipi Buharlı Ütü 749 TL

LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 179 TL

Şarjlı Çırpıcı 249 TL

Retro Çay Makinesi 1.699 TL

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI

Çantalı Retro Pikap - 2.499 TL
4'ü 1 Arada Kablosuz Hızlı Şarj Aleti - 499 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı - 429 TL
Bluetooth Hoparlör - 399 TL

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI

65" 4K UHD Vidaa TV - 30.999 TL
50" 4K Ultra HD Vidaa TV - 18.499 TL
55" Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV - 19.999 TL
43" Frameless FHD Android 14 Smart QLED TV - 12.999 TL

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI

Jel Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml 199 TL

Kıyafet Bandı 36'lı 99,50 TL

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI

Yüksek Proteinli Kaşar Peyniri 200g 195 TL

Laktozsuz Proteinli Süt 89,50 TL

Detoks Kefir 250 ml 55 TL

Salata Sosu 1 KG 89,50 TL

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI: Bu hafta A101 aktüelde: Pikap, su sebili ve kiler dolabı...

A101 AKTÜEL YENİ HAFTA FIRSATLARI

Çikolata Kaplamalı Ananas Aromalı Gofret 65 TL

Glutensiz Protein Bar 45 TL

Peynirli Karabuğday & Nohut Cipsi 54 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#A101 AKTÜEL

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