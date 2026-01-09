Haberler
A101'de Yeni Hafta! A101 Aktüel Ürünler Kataloğu 15 Ocak 2026 Perşembe İndirimleri
Yeni yılın indirim maratonu başlıyor! A101, her hafta olduğu gibi 15 Ocak 2026 Perşembe günü de raflarını teknoloji, ev tekstili ve züccaciye ürünleriyle donatıyor. Televizyonlardan beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden oyuncaklara kadar yüzlerce kalem üründe dev indirimler tüketiciyi bekliyor. Peki, 15 Ocak A101 aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte o ürünler.