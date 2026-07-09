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ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi
Giriş Tarihi: 09.07.2026 07:46
ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi
FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) üçüncü hafta heyecanı sürüyor. Filenin Sultanları, Japonya etabındaki kritik karşılaşmalarına devam ederken gözler ABD ile oynanacak mücadeleye çevrildi. VNL finalleri yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri voleybolseverler tarafından araştırılıyor. İşte ABD-Türkiye voleybol maçına ilişkin merak edilenler...