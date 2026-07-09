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Giriş Tarihi: 09.07.2026 07:46

ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) üçüncü hafta heyecanı sürüyor. Filenin Sultanları, Japonya etabındaki kritik karşılaşmalarına devam ederken gözler ABD ile oynanacak mücadeleye çevrildi. VNL finalleri yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri voleybolseverler tarafından araştırılıyor. İşte ABD-Türkiye voleybol maçına ilişkin merak edilenler...

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ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında finallere katılma hedefi doğrultusunda kritik maçlara çıkıyor. Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Filenin Sultanları, güçlü rakipleri karşısında puan mücadelesi verirken, ABD karşılaşması haftanın en çok beklenen maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi

ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta ikinci maçında 10 Temmuz 2026 Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanacak.ABD ile Türkiye arasındaki mücadele, TSİ 07.00'de başlayacak. Kritik karşılaşmada alınacak sonuç, Filenin Sultanları'nın VNL finallerine yükselme yolundaki sıralamasını doğrudan etkileyebilecek.

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ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi

ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları'nın ABD ile oynayacağı VNL karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca dijital yayın platformlarından da canlı takip edilebilecek.

ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi

FİLENİN SULTANLARI'NIN VNL ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI

Japonya etabında mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kalan maç programı şu şekilde:

10 Temmuz: ABD - Türkiye (07.00)
11 Temmuz: Japonya - Türkiye (13.20)
12 Temmuz: Tayland - Türkiye (09.30)

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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