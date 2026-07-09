ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında finallere katılma hedefi doğrultusunda kritik maçlara çıkıyor. Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Filenin Sultanları, güçlü rakipleri karşısında puan mücadelesi verirken, ABD karşılaşması haftanın en çok beklenen maçlarından biri olarak öne çıkıyor.