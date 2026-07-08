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Haberler Fotohaber ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi 2026
Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 09:24

ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi 2026

FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta heyecanı Japonya'da devam ediyor. Dünyanın pürdikkat takip ettiği organizasyonda ay-yıldızlı ekibimiz, haftaya galibiyetle başladı. Sırada sıralamanın zirvesinde yer alan zorlu rakip var. Peki; sporseverlerin heyecanla beklediği kritik ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi 2026

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL turnuvasının Kansai etabındaki en zorlu sınavlarından birine çıkıyor. Gruplardan lider çıkmayı hedefleyen Filenin Sultanları, Osaka kentinde sahne alıyor. İşte, ABD - Türkiye maçı canlı yayın bilgisi ve karşılaşmanın saati.

ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi 2026

ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Voleybolseverlerin gözünü kırpmadan izleyeceği ABD - Türkiye voleybol maçı, 10 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak. Japonya'nın Osaka şehrinde yer alan Asue Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu büyük mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) sabah 07.00'de başlayacak.

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ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi 2026

FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milletler Ligi'ndeki bu dev randevu, şifresiz ve naklen ekranlara gelecek. Sporseverler karşılaşmayı TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi 2026

FİLENİN SULTANLARI VNL 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

Japonya etabında seriyi sürdürmek isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Kansai bölgesindeki kalan maç programı şu şekilde sıralanıyor:

10 Temmuz 2026 (Saat 07.00): ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 (Saat 13.20): Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026 (Saat 09.30): Tayland - Türkiye

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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