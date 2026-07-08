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ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi 2026
Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 09:24
ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi 2026
FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta heyecanı Japonya'da devam ediyor. Dünyanın pürdikkat takip ettiği organizasyonda ay-yıldızlı ekibimiz, haftaya galibiyetle başladı. Sırada sıralamanın zirvesinde yer alan zorlu rakip var. Peki; sporseverlerin heyecanla beklediği kritik ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?