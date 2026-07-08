ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL maç takvimi 2026

FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milletler Ligi'ndeki bu dev randevu, şifresiz ve naklen ekranlara gelecek. Sporseverler karşılaşmayı TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.