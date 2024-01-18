Abdulvahat Arvas kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdulvahat Arvas biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Disiplin Kurulu Başkanlığı, Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kurul Üyeliği, Van Valiliği Mikro Kredi Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Kurul Üyeliği, Van İmam - Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (VİMDER) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.