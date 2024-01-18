Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
14:15
Abdulvahat Arvas kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdulvahat Arvas biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi
Abdulvahat Arvas hayatı ve siyasi geçmişi ile araştırılıyor. Sanayici, iş adamı Arvas 1969 yılında Van'ın Erciş ilçesinde doğmuştur. Van, Adana ve Kocaeli Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan üretim tesislerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenimine devam eden isim hakkında Abdulahat Arvas kimdir, nereli, kaç yaşında, çocuğu var mı sorularına yanıt aranıyor. İşte, siyasetçinin hayatına dair tüm merak edilenler…