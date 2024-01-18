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Haberler Fotohaber Abdulvahat Arvas kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdulvahat Arvas biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi
Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 14:15

Abdulvahat Arvas kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdulvahat Arvas biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

Abdulvahat Arvas hayatı ve siyasi geçmişi ile araştırılıyor. Sanayici, iş adamı Arvas 1969 yılında Van'ın Erciş ilçesinde doğmuştur. Van, Adana ve Kocaeli Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan üretim tesislerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenimine devam eden isim hakkında Abdulahat Arvas kimdir, nereli, kaç yaşında, çocuğu var mı sorularına yanıt aranıyor. İşte, siyasetçinin hayatına dair tüm merak edilenler…

Abdulvahat Arvas kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdulvahat Arvas biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

Abdulvahat Arvas hayatı, kariyeri, siyasi geçmişi ile merak ediliyor. 1969 yılında Van Erciş'te doğan Arvas birden fazla dil bilmektedir. İlk, orta ve lise öğrenimini Van'da tamamlamıştır. Peki; Abdulvahat Arvas kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, siyasetçinin hayatına dair tüm merak edilenler…

Abdulvahat Arvas kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdulvahat Arvas biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

ABDULAHAT ARVAS KİMDİR?

Abdulahat Arvas, 1969 yılında Van'ın Erciş ilçesinde doğdu. Sanayici, İş Adamı; Van İmam Hatip Lisesini bitirdi. Arapça dili ve Kur'an İlimleri üzerine medrese eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenimine devam etmektedir. Van, Adana ve Kocaeli Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan üretim tesislerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

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Abdulvahat Arvas kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdulvahat Arvas biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Disiplin Kurulu Başkanlığı, Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kurul Üyeliği, Van Valiliği Mikro Kredi Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Kurul Üyeliği, Van İmam - Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (VİMDER) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Abdulvahat Arvas kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdulvahat Arvas biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

Birçok iktisadi ve sosyal sivil toplum kuruluşunda faaliyetlerini sürdüren Arvas, Çevre Komisyonu Üyesidir. Çok iyi düzeyde Kürtçe, orta düzeyde Arapça ve Farsça bilen Arvas, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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