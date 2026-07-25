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Adalet Bakanlığı 5 bin 766 personel alımı: Büro personeli uygulama sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 07:40
Adalet Bakanlığı 5 bin 766 personel alımı: Büro personeli uygulama sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı 5 bin 766 personel alımında büro personeli kadrosuna başvuran adaylar için uygulamalı sınav süreci devam ediyor. CTE tarafından yayımlanan metinler üzerinden klavye sınavına katılan adaylar, Adalet Bakanlığı 5 bin 766 personel alımı kapsamında sonuçların hangi tarihte ve nereden duyurulacağını öğrenmek istiyor. Peki, büro personeli uygulama sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?