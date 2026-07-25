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Giriş Tarihi: 25.07.2026 07:40

Adalet Bakanlığı 5 bin 766 personel alımı: Büro personeli uygulama sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 5 bin 766 personel alımında büro personeli kadrosuna başvuran adaylar için uygulamalı sınav süreci devam ediyor. CTE tarafından yayımlanan metinler üzerinden klavye sınavına katılan adaylar, Adalet Bakanlığı 5 bin 766 personel alımı kapsamında sonuçların hangi tarihte ve nereden duyurulacağını öğrenmek istiyor. Peki, büro personeli uygulama sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Adalet Bakanlığı 5 bin 766 personel alımı: Büro personeli uygulama sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 5 bin 766 personel alımı kapsamında ceza infaz kurumu kâtibi adaylarına uygulanan klavye sınavlarında yazım hızı ve doğruluk ölçülüyor. Adalet Bakanlığı 5 bin 766 personel alımı sürecinin bu aşamasını başarıyla geçen adaylar, doğru kelime sayılarına göre sıralanarak sözlü sınav listelerine alınacak. Sonuç ve sınav duyuruları, başvuru yapılan adalet komisyonları üzerinden paylaşılacak.

Adalet Bakanlığı 5 bin 766 personel alımı: Büro personeli uygulama sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BÜRO PERSONELİ UYGULAMA SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) uygulama sınavı sonuçları için ortak bir açıklama tarihi bulunmuyor. Sonuçlar ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin listeler, sınavın gerçekleştirildiği adalet komisyonlarının resmî internet sitelerinde ayrı ayrı yayımlanacak.

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Adalet Bakanlığı 5 bin 766 personel alımı: Büro personeli uygulama sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

CEZA İNFAZ KURUMU KÂTİBİ UYGULAMA SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, büro personeli uygulama sınavlarının 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü ve devam eden günlerde yapılacağını duyurdu.

Adayların sınav günleri ve saatleri, başvuru yaptıkları adalet komisyonları tarafından belirlendi. Uygulama sınavında kullanılan 30 metin ve değerlendirme kriterleri ise 11 Temmuz'da CTE'nin internet sitesinden yayımlandı.

Adalet Bakanlığı 5 bin 766 personel alımı: Büro personeli uygulama sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BÜRO PERSONELİ ALIMI KAÇ KİŞİLİK?

Adalet Bakanlığının toplam 5 bin 766 sözleşmeli personel alımında 316 kontenjan büro personeli, diğer adıyla ceza infaz kurumu kâtibi kadrosuna ayrıldı. Kontenjanların 286'sı en az lise veya dengi okul mezunlarına, 30'u ise hukuk fakültesi ile ilandaki ilgili adalet bölümü ve programlarından mezun olan adaylara tahsis edildi.

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