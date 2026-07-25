Adalet Bakanlığı 5 bin 766 personel alımı: Büro personeli uygulama sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BÜRO PERSONELİ ALIMI KAÇ KİŞİLİK?

Adalet Bakanlığının toplam 5 bin 766 sözleşmeli personel alımında 316 kontenjan büro personeli, diğer adıyla ceza infaz kurumu kâtibi kadrosuna ayrıldı. Kontenjanların 286'sı en az lise veya dengi okul mezunlarına, 30'u ise hukuk fakültesi ile ilandaki ilgili adalet bölümü ve programlarından mezun olan adaylara tahsis edildi.