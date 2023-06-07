Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı 2023 || Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 07.06.2023 00:15
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 25 Nisan- 11 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı. Başvuruların üzerinden üç hafta geçmesinin akabinde Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulanmaya başladı. Bakanlık bünyesinde istihdama edilmek üzere çeşitli meslek gruplarından toplam 22 bin 43 kişi işe alınacak. 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt kâtibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis ve diğer birçok kadro için binlerce aday başvuruda bulundu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı…