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Haberler Fotohaber Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı 2023 || Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.06.2023 00:15 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 00:17

Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı 2023 || Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 25 Nisan- 11 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı. Başvuruların üzerinden üç hafta geçmesinin akabinde Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulanmaya başladı. Bakanlık bünyesinde istihdama edilmek üzere çeşitli meslek gruplarından toplam 22 bin 43 kişi işe alınacak. 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt kâtibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis ve diğer birçok kadro için binlerce aday başvuruda bulundu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı…

Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı 2023 || Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Çeşitli meslek grupları için başvuru yapan adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı ekrana dikkat kesilmiş durumda. Adalet.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak sonuç duyurusuna kulak kabartıldı. Peki, Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, personel alımına ilişkin merak edilen detaylar…

Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı 2023 || Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların en geç Temmuz ayına kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığında haberimize eklenecektir.

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Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı 2023 || Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR ADALET.GOV.TR ADRESİNDE OLACAK!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları yayınlandıktan sonra Adalet.gov.tr adresinden duyuru yapılacak. Adaylar ise T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuçları e-Devlet kapısından sorgulayabilecek.

Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı 2023 || Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?
8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli

Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı 2023 || Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

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