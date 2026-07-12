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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 12.07.2026 15:40
Adalet Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman ve nasıl sorgulanır?
Adalet Bakanlığı bünyesinde adliyeler, ceza infaz kurumları ve icra dairelerinde istihdam edilmek üzere beklenen 15 bin personel alımı başvuru süreci tamamlandı. Böylece "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden sorgulanacak?" soruları adaylar tarafından merakla araştırılıyor. İşte sürece dair yapılan resmi duyurular ile son gelişmeler...