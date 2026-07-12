Adalet Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman ve nasıl sorgulanır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN VE NASIL AÇIKLANACAK?

Adayların merakla beklediği 15 bin personel alımı sonuçları açıklanma tarihine dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edilmesi ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin duyurulması bekleniyor. Bazı branşlarda sözlü sınav yerleri ve listelerinin en geç 17 Ağustos'ta ilan edileceği belirtilirken, sonuçların bu tarihten önce açıklanması öngörülüyor.