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Giriş Tarihi: 12.07.2026 15:40

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman ve nasıl sorgulanır?

Adalet Bakanlığı bünyesinde adliyeler, ceza infaz kurumları ve icra dairelerinde istihdam edilmek üzere beklenen 15 bin personel alımı başvuru süreci tamamlandı. Böylece "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden sorgulanacak?" soruları adaylar tarafından merakla araştırılıyor. İşte sürece dair yapılan resmi duyurular ile son gelişmeler...

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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman ve nasıl sorgulanır?

Adalet Bakanlığı, yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve personel ihtiyacının karşılanması amacıyla adliyeler, cezaevleri ve icra müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 15 bin yeni personel istihdam edeceğini duyurmuştu. Böylece büyük istihdam hamlesinde başvuru süreci, 7 Haziran - 22 Haziran 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden tamamlandı. Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları için gözler resmi açıklamalara çevrildi.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman ve nasıl sorgulanır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN VE NASIL AÇIKLANACAK?

Adayların merakla beklediği 15 bin personel alımı sonuçları açıklanma tarihine dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edilmesi ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin duyurulması bekleniyor. Bazı branşlarda sözlü sınav yerleri ve listelerinin en geç 17 Ağustos'ta ilan edileceği belirtilirken, sonuçların bu tarihten önce açıklanması öngörülüyor.

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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman ve nasıl sorgulanır?

15 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sorgulama işlemlerini Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Bakanlık tarafından yapılacak duyuruda sonuç ekranı ve sonraki aşamalara ilişkin bilgiler de paylaşılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman ve nasıl sorgulanır?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

2026 yılı personel alımı kapsamında zabıt katibi, infaz ve koruma memuru (İKM), mübaşir, icra katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, büro personeli ile destek personeli kadrolarına alım gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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