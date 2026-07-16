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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuç Takvimi | 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:20
Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuç Takvimi | 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli personel alımı süreci tüm hızıyla devam ediyor. Haziran ayında tamamlanan resmi başvuruların ardından, şimdi de adaylar heyecanla sonuç ekranına kilitlendi. Peki "Adalet bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?" İşte zabıt kâtibi, infaz koruma memuru (İKM), mübaşir ve icra kâtibi gibi kritik kadrolarda görev almak isteyenler için sürece dair detaylar…