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Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:20

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuç Takvimi | 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli personel alımı süreci tüm hızıyla devam ediyor. Haziran ayında tamamlanan resmi başvuruların ardından, şimdi de adaylar heyecanla sonuç ekranına kilitlendi. Peki "Adalet bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?" İşte zabıt kâtibi, infaz koruma memuru (İKM), mübaşir ve icra kâtibi gibi kritik kadrolarda görev almak isteyenler için sürece dair detaylar…

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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuç Takvimi | 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 bin personel alımı başvuruları, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması doğrultusunda 7 - 22 Haziran 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden başarıyla tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklama takvimine çevrildi. Zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi farklı kadrolarda yapılacak istihdam süreci gündemdeki yerini koruyor.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuç Takvimi | 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların merakla beklediği 15 bin personel alımı sonuçları açıklanma tarihine dair Adalet Bakanlığı tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edilmesi ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin duyurulması bekleniyor. Bazı branşlarda sözlü sınav yerleri ve listelerinin en geç 17 Ağustos'ta ilan edileceği belirtilirken, sonuçların bu tarihten önce açıklanması öngörülüyor.

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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuç Takvimi | 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sorgulama işlemlerini Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Bakanlık tarafından yapılacak duyuruda sonuç ekranı ve sonraki aşamalara ilişkin bilgiler de paylaşılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuç Takvimi | 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

2026 yılı personel alımı kapsamında zabıt katibi, infaz ve koruma memuru (İKM), mübaşir, icra katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, büro personeli ile destek personeli kadrolarına alım gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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