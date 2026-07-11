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Haberler Fotohaber Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 15 bin personel alımı sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 11.07.2026 10:56

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 15 bin personel alımı sonuç sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları, başvuru sürecini tamamlayan binlerce adayın gündemindeki yerini koruyor. 15 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Adaylar, "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı,ne zaman ilan edilecek?" sorularına yanıt arıyor.

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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 15 bin personel alımı sonuç sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için bekleyiş sürüyor. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir ve birçok farklı kadro için yapılan başvuruların ardından adaylar, sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Bakanlık tarafından sonuç tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, süreçle ilgili duyuruların Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla paylaşılması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 15 bin personel alımı sonuç sorgulama ekranı

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 15 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından şu ana kadar sonuç tarihine ilişkin resmi bir duyuru yapılmazken, adayların süreçle ilgili gelişmeleri Personel Genel Müdürlüğü üzerinden takip etmeleri gerekiyor

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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 15 bin personel alımı sonuç sorgulama ekranı

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi takvimde sonuçların açıklanacağı kesin bir tarih yer almıyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edilmesi ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin duyurulması bekleniyor. Bazı branşlarda sözlü sınav yerleri ve listelerinin en geç 17 Ağustos'ta ilan edileceği belirtilirken, sonuçların bu tarihten önce açıklanması öngörülüyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 15 bin personel alımı sonuç sorgulama ekranı

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sorgulama işlemlerini Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Bakanlık tarafından yapılacak duyuruda sonuç ekranı ve sonraki aşamalara ilişkin bilgiler de paylaşılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 15 bin personel alımı sonuç sorgulama ekranı

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

2026 yılı personel alımı kapsamında zabıt katibi, infaz ve koruma memuru (İKM), mübaşir, icra katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, büro personeli ile destek personeli kadrolarına alım gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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