Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 15 bin personel alımı sonuç sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için bekleyiş sürüyor. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir ve birçok farklı kadro için yapılan başvuruların ardından adaylar, sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Bakanlık tarafından sonuç tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, süreçle ilgili duyuruların Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla paylaşılması bekleniyor.