Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları Açıklandı mı? Gözler Resmi Duyuruda!
Giriş Tarihi: 08.07.2026 14:25

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları Açıklandı mı? Gözler Resmi Duyuruda!

Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştirdiği 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gündemi sonuçlara çevrildi. Başvuru değerlendirmelerinin devam ettiği süreçte, sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranına ilişkin resmi duyurular yakından takip ediliyor.

  • ABONE OL
Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları Açıklandı mı? Gözler Resmi Duyuruda!

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları henüz yayımlanmadı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, başvuru durumlarını Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılacak resmi sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları Açıklandı mı? Gözler Resmi Duyuruda!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında alınan başvuruların ardından değerlendirme süreci devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni duyuruların Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları Açıklandı mı? Gözler Resmi Duyuruda!

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sorgulama işlemlerini Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Bakanlık tarafından yapılacak duyuruda sonuç ekranı ve sonraki aşamalara ilişkin bilgiler de paylaşılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları Açıklandı mı? Gözler Resmi Duyuruda!

HANGİ KADROLAR İÇİN ALIM YAPILIYOR?

2026 personel alımı kapsamında zabıt kâtibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir, icra kâtibi, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, destek personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför ve aşçı gibi farklı unvanlarda istihdam sağlanması planlanıyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA