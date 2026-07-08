Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları Açıklandı mı? Gözler Resmi Duyuruda!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında alınan başvuruların ardından değerlendirme süreci devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni duyuruların Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.