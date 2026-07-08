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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları Açıklandı mı? Gözler Resmi Duyuruda!
Giriş Tarihi: 08.07.2026 14:25
Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları Açıklandı mı? Gözler Resmi Duyuruda!
Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştirdiği 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gündemi sonuçlara çevrildi. Başvuru değerlendirmelerinin devam ettiği süreçte, sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranına ilişkin resmi duyurular yakından takip ediliyor.