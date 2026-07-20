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Giriş Tarihi: 20.07.2026 16:08

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Bin Personel Alımı Sonuçları Bekleniyor!

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce adayın sabırsızlıkla beklediği personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İnfaz Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi, mübaşir ve icra katibi alımı başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihe odaklandı. Peki, "2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Bin Personel Alımı Sonuçları Bekleniyor!

Adalet Bakanlığı; adli ve idari yargı teşkilatı, ceza infaz kurumları, icra daireleri ile merkez birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı yapıyor. 15 bin personel alımı başvuruları, 7 - 22 Haziran 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden başarıyla tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar, Adalet Bakanlığı ve Personel Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından gelecek duyuruyu heyecanla bekliyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Bin Personel Alımı Sonuçları Bekleniyor!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların merakla beklediği 15 bin personel alımı sonuçları açıklanma tarihine dair Adalet Bakanlığı tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edilmesi ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin duyurulması bekleniyor. Bazı branşlarda sözlü sınav yerleri ve listelerinin en geç 17 Ağustos'ta ilan edileceği belirtilirken, sonuçların bu tarihten önce açıklanması öngörülüyor.

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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Bin Personel Alımı Sonuçları Bekleniyor!

15 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sorgulama işlemlerini Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Bakanlık tarafından yapılacak duyuruda sonuç ekranı ve sonraki aşamalara ilişkin bilgiler de paylaşılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Bin Personel Alımı Sonuçları Bekleniyor!

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

2026 yılı personel alımı kapsamında zabıt katibi, infaz ve koruma memuru (İKM), mübaşir, icra katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, büro personeli ile destek personeli kadrolarına alım gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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