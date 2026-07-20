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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Bin Personel Alımı Sonuçları Bekleniyor!
Giriş Tarihi: 20.07.2026 16:08
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Bin Personel Alımı Sonuçları Bekleniyor!
Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce adayın sabırsızlıkla beklediği personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İnfaz Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi, mübaşir ve icra katibi alımı başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihe odaklandı. Peki, "2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...