Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor: 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığının 2026 yılı 15 bin personel alımı başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirmeler devam ediyor. İKM, zabıt katibi, mübaşir, icra katibi ve diğer kadrolara başvuran adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken, gözler Bakanlıktan yapılacak resmi duyuruya çevrildi. İşte başvuru sonuçlarına ilişkin son durum...