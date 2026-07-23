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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor: 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:04
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor: 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi, mübaşir, icra katibi ve diğer kadrolara yapılacak alımlarda değerlendirme süreci sürerken, adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?