Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor: 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:04

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor: 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi, mübaşir, icra katibi ve diğer kadrolara yapılacak alımlarda değerlendirme süreci sürerken, adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • ABONE OL
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor: 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığının 2026 yılı 15 bin personel alımı başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirmeler devam ediyor. İKM, zabıt katibi, mübaşir, icra katibi ve diğer kadrolara başvuran adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken, gözler Bakanlıktan yapılacak resmi duyuruya çevrildi. İşte başvuru sonuçlarına ilişkin son durum...

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor: 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığının 15 bin personel alımı başvuru sonuçlarının ilan edileceği tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı. Sonuç takvimi belli olduğunda adaylar, Bakanlığın yapacağı duyurular üzerinden bilgi edinebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor: 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sorgulama işlemlerini Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Bakanlık tarafından yapılacak duyuruda sonuç ekranı ve sonraki aşamalara ilişkin bilgiler de paylaşılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanıyor: 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

2026 yılı personel alımı kapsamında zabıt katibi, infaz ve koruma memuru (İKM), mübaşir, icra katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, büro personeli ile destek personeli kadrolarına alım gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA