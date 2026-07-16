Adalet Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Adalet bölümü kaç puan istiyor?

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
12+0
|12
12
|554.016 (2023)
562.713 (2022)
|332,55194
325,28306
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|23+0+0+0+0
33+0
|23
33
|1.274.173 (2023)
1.481.481 (2022)
|271,09221
251,72509
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|53+0+0+0+0
35+0
|53
35
|2.138.000 (2023)
2.181.981 (2022)
|221,82413
219,11009
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|301.579 (2023)
370.915 (2022)
|372,01593
354,28407
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|340.192 (2023)
310.486 (2022)
|364,29688
366,52696
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|6
6
|374.374 (2023)
371.130 (2022)
|358,17220
354,24460
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|381.531 (2023)
357.595 (2022)
|356,95866
356,78876
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|110+3+0+3+0
110+3
|116
113
|387.129 (2023)
394.945 (2022)
|355,99759
349,97914
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
6+0
|8
6
|392.061 (2023)
437.264 (2022)
|355,17428
342,94395
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|12
12
|410.114 (2023)
437.883 (2022)
|352,25974
342,84443
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|96
93
|419.327 (2023)
481.430 (2022)
|350,81288
336,24753
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|5+0+0+0+1
6+0
|6
6
|421.194 (2023)
476.312 (2022)
|350,51968
337,00231
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|11
9
|435.707 (2023)
431.662 (2022)
|348,33988
343,84075
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|436.029 (2023)
443.498 (2022)
|348,28987
341,94232
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Atılım Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
7+0
|7
7
|436.825 (2023)
527.982 (2022)
|348,17008
329,77216
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|442.921 (2023)
449.612 (2022)
|347,26174
341,00814
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
7+0
|9
7
|448.184 (2023)
274.013 (2022)
|346,50891
374,96864
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|455.221 (2023)
462.579 (2022)
|345,50024
339,01827
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
12+0
|13
12
|459.874 (2023)
498.853 (2022)
|344,83355
333,78180
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
9+0
|8
9
|461.162 (2023)
503.244 (2022)
|344,65414
333,16461
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|10
9
|462.302 (2023)
472.393 (2022)
|344,48636
337,57757
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
8+0
|7
8
|474.998 (2023)
486.949 (2022)
|342,71322
335,46086
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|481.128 (2023)
612.314 (2022)
|341,87967
319,31173
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
11
|9
11
|493.579 (2023)
515.049 (2022)
|340,20754
331,53917
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|495.976 (2023)
569.450 (2022)
|339,89598
324,44991
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|497.890 (2023)
500.848 (2022)
|339,65005
333,50072
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
10+0
|11
10
|506.400 (2023)
511.999 (2022)
|338,50904
331,95962
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
7+0
|8
7
|513.206 (2023)
525.907 (2022)
|337,63336
330,04421
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|516.824 (2023)
536.793 (2022)
|337,15152
328,59732
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|10
8
|518.016 (2023)
510.778 (2022)
|337,00551
332,12819
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11+0
|11
11
|520.001 (2023)
547.379 (2022)
|336,74457
327,23549
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
8+0
|8
8
|524.078 (2023)
657.971 (2022)
|336,21981
314,23280
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
12
|12
12
|541.986 (2023)
551.016 (2022)
|334,02312
326,76019
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|8
8
|543.634 (2023)
601.380 (2022)
|333,82137
320,57693
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11+0
|11
11
|545.160 (2023)
623.401 (2022)
|333,63485
318,03833
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
13+0
|13
13
|548.914 (2023)
585.283 (2022)
|333,17524
322,50870
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
12+0
|12
12
|554.016 (2023)
562.713 (2022)
|332,55194
325,28306
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|567.164 (2023)
569.775 (2022)
|330,98022
324,40733
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|120+3+0+3+30
120+3
|156
123
|573.362 (2023)
694.437 (2022)
|330,24909
310,33347
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|575.550 (2023)
677.454 (2022)
|329,98682
312,12256
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Antakya Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|20+1+0+1+5
50+2
|27
52
|588.045 (2023)
763.446 (2022)
|328,53466
303,50170
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
11+0
|12
11
|595.698 (2023)
634.947 (2022)
|327,64616
316,74921
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
6+0
|7
6
|596.214 (2023)
601.197 (2022)
|327,58893
320,59779
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|12
10
|611.158 (2023)
569.290 (2022)
|325,88821
324,46829
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|612.883 (2023)
621.279 (2022)
|325,70321
318,28198
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|620.450 (2023)
645.270 (2022)
|324,86966
315,61736
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|643.493 (2023)
637.279 (2022)
|322,37365
316,49479
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|652.599 (2023)
655.487 (2022)
|321,40448
314,49313
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|653.091 (2023)
617.075 (2022)
|321,34913
318,76688
|ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
9
|9
9
|658.483 (2023)
811.453 (2022)
|320,78823
299,00764
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ÇARŞAMBA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|676.679 (2023)
695.420 (2022)
|318,90674
310,22921
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Adalet
(%25 İndirimli)
|TYT
|7+0+0+0+0
7+0
|7
7
|694.880 (2023)
904.865 (2022)
|317,06615
290,83914
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|8
8
|707.183 (2023)
782.768 (2022)
|315,85489
301,66915
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|13+0+2+0+1
16+0
|14
16
|710.994 (2023)
614.934 (2022)
|315,48668
319,00647
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|80+2+0+2+20
80+2
|104
82
|724.996 (2023)
680.712 (2022)
|314,13788
311,78513
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|732.453 (2023)
790.544 (2022)
|313,42560
300,94705
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|736.730 (2023)
794.168 (2022)
|313,01120
300,60972
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|738.366 (2023)
720.435 (2022)
|312,85873
307,68383
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|748.314 (2023)
1.405.304 (2022)
|311,90082
256,07979
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|751.691 (2023)
770.029 (2022)
|311,59111
302,87787
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|765.935 (2023)
757.015 (2022)
|310,25527
304,10813
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|768.274 (2023)
782.813 (2022)
|310,03801
301,66455
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|90+3+0+3+23
90+3
|119
93
|770.024 (2023)
802.426 (2022)
|309,87281
299,83649
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Yatağan Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|771.254 (2023)
754.148 (2022)
|309,75529
304,39099
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|773.660 (2023)
816.260 (2022)
|309,53364
298,56962
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu
(YALOVA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|778.647 (2023)
799.599 (2022)
|309,07745
300,09445
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu
(ÇANAKKALE) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|793.436 (2023)
793.676 (2022)
|307,74223
300,65583
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|795.397 (2023)
740.555 (2022)
|307,56079
305,68848
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(AKSARAY) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|859.790 (2023)
879.737 (2022)
|301,91410
292,94937
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|860.805 (2023)
806.974 (2022)
|301,82678
299,42209
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|874.201 (2023)
854.111 (2022)
|300,70413
295,16270
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(RİZE) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|85+3+0+3+0
85+3
|91
88
|891.801 (2023)
907.689 (2022)
|299,22689
290,60168
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|892.955 (2023)
884.407 (2022)
|299,13147
292,55319
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|935.701 (2023)
910.950 (2022)
|295,66285
290,32787
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|936.812 (2023)
965.497 (2022)
|295,56964
285,87716
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|938.360 (2023)
946.371 (2022)
|295,44854
287,41571
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Köprübaşı Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|105+3+0+3+0
105+3
|111
108
|942.926 (2023)
931.566 (2022)
|295,07341
288,62385
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|949.998 (2023)
920.374 (2022)
|294,50567
289,54869
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|980.616 (2023)
986.271 (2022)
|292,09720
284,24937
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İpsala Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|994.035 (2023)
990.979 (2022)
|291,07997
283,88957
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Gediz Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.005.766 (2023)
986.436 (2022)
|290,18527
284,23629
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0+0+0+0
34+0
|37
34
|1.016.066 (2023)
1.496.511 (2022)
|289,39506
250,88811
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KİLİS) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|65+2+0+2+16
65+2
|85
67
|1.019.493 (2023)
1.063.374 (2022)
|289,13472
278,42412
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|10+0+0+0+0
12+0
|10
12
|1.029.519 (2023)
1.310.266 (2022)
|288,37325
261,78132
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ÇORUM) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.039.198 (2023)
985.124 (2022)
|287,63410
284,34063
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ÇORUM) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.039.198 (2023)
985.124 (2022)
|287,63410
284,34063
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|1.046.767 (2023)
1.000.185 (2022)
|287,07788
283,19220
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|4+0+0+0+0
4+0
|4
4
|1.059.466 (2023)
1.334.557 (2022)
|286,14373
260,29811
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|44+0+0+0+0
36+0
|44
36
|1.063.852 (2023)
917.176 (2022)
|285,81539
289,80945
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.077.439 (2023)
1.076.573 (2022)
|284,82346
277,46520
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.080.137 (2023)
1.063.345 (2022)
|284,61783
278,42681
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|96
93
|1.128.925 (2023)
1.077.102 (2022)
|281,09462
277,42509
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Artvin Meslek Yüksekokulu
(ARTVİN) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.133.381 (2023)
1.106.278 (2022)
|280,78182
275,31813
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Adalet
(%25 İndirimli)
|TYT
|10+0+0+0+0
10+0
|10
10
|1.139.217 (2023)
1.102.545 (2022)
|280,36203
275,58925
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu
(TUNCELİ) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.140.786 (2023)
1.133.072 (2022)
|280,25604
273,43607
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Adalet
(%25 İndirimli)
|TYT
|33+0+0+0+0
30+0
|33
30
|1.155.109 (2023)
1.131.031 (2022)
|279,25225
273,57867
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|1.157.649 (2023)
1.168.856 (2022)
|279,07289
270,96810
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Pazarcık Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|100+3+0+3+25
100+3
|131
103
|1.165.239 (2023)
1.041.049 (2022)
|278,53768
280,07595
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.166.814 (2023)
1.164.793 (2022)
|278,43144
271,24843
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Niksar Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.173.163 (2023)
1.147.113 (2022)
|277,99366
272,46427
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|50+0+0+0+0
42+0
|50
42
|1.189.002 (2023)
1.490.970 (2022)
|276,88767
251,19474
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Hizan Meslek Yüksekokulu
(BİTLİS) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.193.362 (2023)
1.153.114 (2022)
|276,58266
272,04889
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu
(ÇANKIRI) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.200.810 (2023)
1.170.159 (2022)
|276,05907
270,87695
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|85+3+0+3+0
85+3
|91
88
|1.219.599 (2023)
1.153.115 (2022)
|274,75312
272,04888
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İhsangazi Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.221.783 (2023)
1.236.293 (2022)
|274,61016
266,48908
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.248.418 (2023)
1.249.943 (2022)
|272,81569
265,60198
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Torul Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|78
77
|1.252.639 (2023)
1.198.278 (2022)
|272,53582
268,99180
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|85+3+0+3+0
85+3
|91
88
|1.254.439 (2023)
1.221.793 (2022)
|272,41794
267,44249
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|43+0+0+0+0
45+0
|43
45
|1.257.493 (2023)
1.649.836 (2022)
|272,20869
242,79381
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|23+0+0+0+0
33+0
|23
33
|1.274.173 (2023)
1.481.481 (2022)
|271,09221
251,72509
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|30+0+0+0+0
30+0
|30
30
|1.295.664 (2023)
1.850.715 (2022)
|269,67013
233,14098
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|10+0+0+0+0
10+0
|10
10
|1.300.542 (2023)
1.501.383 (2022)
|269,34804
250,62328
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|74+0+0+0+0
67
|74
67
|1.325.392 (2023)
1.377.622 (2022)
|267,73445
257,70205
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|17+0+0+0+0
20+0
|17
20
|1.343.224 (2023)
1.688.513 (2022)
|266,59278
240,84232
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Çıldır Meslek Yüksekokulu
(ARDAHAN) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.358.528 (2023)
1.399.446 (2022)
|265,60023
256,41755
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|15+0+0+0+0
15+0
|15
15
|1.369.714 (2023)
1.645.889 (2022)
|264,87692
242,99447
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Posof Meslek Yüksekokulu
(ARDAHAN) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.393.391 (2023)
1.427.010 (2022)
|263,37163
254,82090
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Tuzluca Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.403.302 (2023)
1.409.007 (2022)
|262,74205
255,85939
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|16+0+0+0+0
12+0
|16
12
|1.409.282 (2023)
1.530.786 (2022)
|262,36765
249,01639
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
67+0
|68
67
|1.474.679 (2023)
1.584.659 (2022)
|258,32474
246,15860
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|40+0+0+0+0
36+0
|40
36
|1.478.569 (2023)
1.406.253 (2022)
|258,08706
256,02477
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|50+0+0+0+0
43+0
|50
43
|1.571.807 (2023)
1.479.589 (2022)
|252,51042
251,83182
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|41+0+0+0+0
45+0
|41
45
|1.576.005 (2023)
1.788.825 (2022)
|252,25755
236,00757
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Adalet
(Burslu)
|TYT
|17+0+0+0+0
18+0
|17
18
|1.593.373 (2023)
1.968.152 (2022)
|251,24310
227,96445
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|76+0+0+0+0
68+0
|76
68
|1.596.902 (2023)
1.413.636 (2022)
|251,03265
255,59710
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|74+0+0+0+0
64+0
|74
64
|1.605.753 (2023)
1.741.813 (2022)
|250,51140
238,24509
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Atılım Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0+0+0+0
40+0
|37
40
|1.638.680 (2023)
1.627.999 (2022)
|248,59593
243,91582
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|45+0+0+0+0
45+0
|45
45
|1.643.180 (2023)
1.698.298 (2022)
|248,33154
240,35639
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|2+0+0+0+0
2+0
|2
2
|1.660.378 (2023)
1.708.697 (2022)
|247,34102
239,84536
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|15+0+0+0+0
19+0
|15
19
|1.662.206 (2023)
1.651.775 (2022)
|247,23330
242,69593
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|67+0+0+0+0
67+0
|67
67
|1.708.326 (2023)
1.982.475 (2022)
|244,61049
227,34687
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|2+0+0+0+0
2+0
|2
2
|1.709.398 (2023)
1.417.587 (2022)
|244,55165
255,36662
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
—
|1
—
|1.709.922 (2023)
— (2022)
|244,52202
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|58+0+0+0+0
53+0
|58
53
|1.740.639 (2023)
1.546.680 (2022)
|242,79646
248,15907
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|13+0+0+0+0
13+0
|13
13
|1.750.904 (2023)
1.620.780 (2022)
|242,22650
244,28251
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
34+0
|51
34
|1.763.759 (2023)
1.649.878 (2022)
|241,51404
242,79197
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Adalet
(%25 İndirimli)
|TYT
|53+0+0+0+0
52+0
|53
52
|1.796.978 (2023)
2.061.341 (2022)
|239,69200
224,02338
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
51+0
|51
51
|1.845.368 (2023)
2.010.190 (2022)
|237,06184
226,17170
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|82+0+0+0+0
78+0
|82
78
|1.926.295 (2023)
1.559.810 (2022)
|232,73420
247,45520
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|56+0+0+0+0
64
|56
64
|1.945.584 (2023)
2.106.908 (2022)
|231,72054
222,14077
|ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0+0+0+0
40
|42
40
|1.961.857 (2023)
2.257.018 (2022)
|230,85544
216,06914
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|10+0+0+0+0
9+0
|10
9
|1.979.899 (2023)
2.308.783 (2022)
|229,91017
214,00086
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0+0+0+0
42+0
|42
42
|1.992.730 (2023)
2.683.452 (2022)
|229,24625
197,75238
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|70+0+0+0+0
64+0
|70
64
|2.004.211 (2023)
2.119.285 (2022)
|228,64718
221,62719
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%25 İndirimli)
|TYT
|18+0+0+0+0
23+0
|18
23
|2.006.524 (2023)
2.125.885 (2022)
|228,52726
221,35765
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|67+0+0+0+0
65+0
|67
65
|2.016.474 (2023)
2.197.032 (2022)
|228,01617
218,49965
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
59+0
|68
59
|2.032.399 (2023)
2.102.629 (2022)
|227,20032
222,32123
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|39+0+0+0+0
35+0
|39
35
|2.039.859 (2023)
2.055.898 (2022)
|226,80967
224,25240
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|53+0+0+0+0
35+0
|53
35
|2.138.000 (2023)
2.181.981 (2022)
|221,82413
219,11009
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|10+0+0+0+0
10+0
|10
10
|2.148.893 (2023)
2.440.116 (2022)
|221,28408
208,72263
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|10+0+0+0+0
9+0
|10
9
|2.152.700 (2023)
2.680.067 (2022)
|221,09535
197,92734
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|15+0+0+0+0
15+0
|15
13
|2.197.873 (2023)
Dolmadı (2022)
|218,84744
Dolmadı
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|58+0+0+0+0
51+0
|58
51
|2.278.116 (2023)
2.212.109 (2022)
|214,90040
217,88630
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|24+0+0+0+0
29+0
|24
29
|2.420.709 (2023)
2.695.143 (2022)
|207,89880
197,14536
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0+0+0+0
25+0
|25
25
|2.449.442 (2023)
2.896.475 (2022)
|206,46267
176,09278
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(%25 İndirimli)
|TYT
|33+0+0+0+0
—
|33
—
|2.474.405 (2023)
— (2022)
|205,21500
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|23+0+0+0+0
20+0
|23
19
|2.501.109 (2023)
Dolmadı (2022)
|203,88641
Dolmadı
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|53+0+0+0+0
22+0
|53
22
|2.510.310 (2023)
1.966.864 (2022)
|203,42706
228,01858
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Adalet
(%50 İndirimli)
|TYT
|18+0+0+0+0
17+0
|18
17
|2.520.436 (2023)
2.894.001 (2022)
|202,90180
176,98965
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|30+0+0+0+0
—
|30
—
|2.652.035 (2023)
— (2022)
|195,82237
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Adalet
(Ücretli)
|TYT
|10+0+0+0+0
10+0
|10
6
|2.653.332 (2023)
Dolmadı (2022)
|195,74621
Dolmadı