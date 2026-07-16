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Haberler Fotohaber Adalet Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Adalet bölümü kaç puan istiyor?
Giriş Tarihi: 16.07.2026 22:29 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 22:31

Adalet Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Adalet bölümü kaç puan istiyor?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ön lisans programı olan Adalet bölümünü tercih etmek isteyen adaylar gözünü güncel verilere çeviriyor. 2 yıllık bir bölümde kariyerlerini planlayanlar için araştırmalar hız kazandı. İşte en çok aratılan 2026 Adalet taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.

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Adalet Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Adalet bölümü kaç puan istiyor?

YÖK Atlas üzerinden yayınlanan güncel veriler ışığında, 2 yıllık ön lisans eğitimi veren Adalet bölümü puanları ve devlet-vakıf üniversitelerindeki kontenjan durumları listelerde değerlendirliyor. Bu dönemin en çok tercih edilen popüler meslekleri arasında yer alan adalet meslek yüksekokulu tercih listeleri şekilleniyor.

Adalet Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Adalet bölümü kaç puan istiyor?

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

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Adalet Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Adalet bölümü kaç puan istiyor?

ADALET TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
12+0		 12
12		 554.016 (2023)
562.713 (2022)		 332,55194
325,28306
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 23+0+0+0+0
33+0		 23
33		 1.274.173 (2023)
1.481.481 (2022)		 271,09221
251,72509
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Adalet
(Ücretli)		 TYT 53+0+0+0+0
35+0		 53
35		 2.138.000 (2023)
2.181.981 (2022)		 221,82413
219,11009
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Adalet TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 301.579 (2023)
370.915 (2022)		 372,01593
354,28407
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 340.192 (2023)
310.486 (2022)		 364,29688
366,52696
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 6
6		 374.374 (2023)
371.130 (2022)		 358,17220
354,24460
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Adalet TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 381.531 (2023)
357.595 (2022)		 356,95866
356,78876
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Adalet TYT 110+3+0+3+0
110+3		 116
113		 387.129 (2023)
394.945 (2022)		 355,99759
349,97914
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
6+0		 8
6		 392.061 (2023)
437.264 (2022)		 355,17428
342,94395
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 12
12		 410.114 (2023)
437.883 (2022)		 352,25974
342,84443
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Adalet TYT 90+3+0+3+0
90+3		 96
93		 419.327 (2023)
481.430 (2022)		 350,81288
336,24753
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 5+0+0+0+1
6+0		 6
6		 421.194 (2023)
476.312 (2022)		 350,51968
337,00231
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 11
9		 435.707 (2023)
431.662 (2022)		 348,33988
343,84075
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 436.029 (2023)
443.498 (2022)		 348,28987
341,94232
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Atılım Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
7+0		 7
7		 436.825 (2023)
527.982 (2022)		 348,17008
329,77216
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Adalet TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 442.921 (2023)
449.612 (2022)		 347,26174
341,00814
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
7+0		 9
7		 448.184 (2023)
274.013 (2022)		 346,50891
374,96864
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Adalet TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 455.221 (2023)
462.579 (2022)		 345,50024
339,01827
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
12+0		 13
12		 459.874 (2023)
498.853 (2022)		 344,83355
333,78180
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
9+0		 8
9		 461.162 (2023)
503.244 (2022)		 344,65414
333,16461
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 10
9		 462.302 (2023)
472.393 (2022)		 344,48636
337,57757
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
8+0		 7
8		 474.998 (2023)
486.949 (2022)		 342,71322
335,46086
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Adalet TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 481.128 (2023)
612.314 (2022)		 341,87967
319,31173
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
11		 9
11		 493.579 (2023)
515.049 (2022)		 340,20754
331,53917
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 495.976 (2023)
569.450 (2022)		 339,89598
324,44991
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Adalet TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 497.890 (2023)
500.848 (2022)		 339,65005
333,50072
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
10+0		 11
10		 506.400 (2023)
511.999 (2022)		 338,50904
331,95962
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
7+0		 8
7		 513.206 (2023)
525.907 (2022)		 337,63336
330,04421
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 516.824 (2023)
536.793 (2022)		 337,15152
328,59732
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 10
8		 518.016 (2023)
510.778 (2022)		 337,00551
332,12819
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11+0		 11
11		 520.001 (2023)
547.379 (2022)		 336,74457
327,23549
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
8+0		 8
8		 524.078 (2023)
657.971 (2022)		 336,21981
314,23280
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
12		 12
12		 541.986 (2023)
551.016 (2022)		 334,02312
326,76019
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 8
8		 543.634 (2023)
601.380 (2022)		 333,82137
320,57693
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11+0		 11
11		 545.160 (2023)
623.401 (2022)		 333,63485
318,03833
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
13+0		 13
13		 548.914 (2023)
585.283 (2022)		 333,17524
322,50870
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
12+0		 12
12		 554.016 (2023)
562.713 (2022)		 332,55194
325,28306
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Adalet TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 567.164 (2023)
569.775 (2022)		 330,98022
324,40733
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Adalet TYT 120+3+0+3+30
120+3		 156
123		 573.362 (2023)
694.437 (2022)		 330,24909
310,33347
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 575.550 (2023)
677.454 (2022)		 329,98682
312,12256
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Antakya Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)		 Adalet TYT 20+1+0+1+5
50+2		 27
52		 588.045 (2023)
763.446 (2022)		 328,53466
303,50170
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
11+0		 12
11		 595.698 (2023)
634.947 (2022)		 327,64616
316,74921
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
6+0		 7
6		 596.214 (2023)
601.197 (2022)		 327,58893
320,59779
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 12
10		 611.158 (2023)
569.290 (2022)		 325,88821
324,46829
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Adalet TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 612.883 (2023)
621.279 (2022)		 325,70321
318,28198
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 620.450 (2023)
645.270 (2022)		 324,86966
315,61736
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Adalet TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 643.493 (2023)
637.279 (2022)		 322,37365
316,49479
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Adalet TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 652.599 (2023)
655.487 (2022)		 321,40448
314,49313
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 653.091 (2023)
617.075 (2022)		 321,34913
318,76688
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
9		 9
9		 658.483 (2023)
811.453 (2022)		 320,78823
299,00764
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ÇARŞAMBA) (Devlet)		 Adalet TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 676.679 (2023)
695.420 (2022)		 318,90674
310,22921
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Adalet
(%25 İndirimli)		 TYT 7+0+0+0+0
7+0		 7
7		 694.880 (2023)
904.865 (2022)		 317,06615
290,83914
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 8
8		 707.183 (2023)
782.768 (2022)		 315,85489
301,66915
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 13+0+2+0+1
16+0		 14
16		 710.994 (2023)
614.934 (2022)		 315,48668
319,00647
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)		 Adalet TYT 80+2+0+2+20
80+2		 104
82		 724.996 (2023)
680.712 (2022)		 314,13788
311,78513
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Adalet TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 732.453 (2023)
790.544 (2022)		 313,42560
300,94705
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Adalet TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 736.730 (2023)
794.168 (2022)		 313,01120
300,60972
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Adalet TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 738.366 (2023)
720.435 (2022)		 312,85873
307,68383
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 748.314 (2023)
1.405.304 (2022)		 311,90082
256,07979
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 Adalet TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 751.691 (2023)
770.029 (2022)		 311,59111
302,87787
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Adalet TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 765.935 (2023)
757.015 (2022)		 310,25527
304,10813
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Adalet TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 768.274 (2023)
782.813 (2022)		 310,03801
301,66455
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Adalet TYT 90+3+0+3+23
90+3		 119
93		 770.024 (2023)
802.426 (2022)		 309,87281
299,83649
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Yatağan Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)		 Adalet TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 771.254 (2023)
754.148 (2022)		 309,75529
304,39099
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)		 Adalet TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 773.660 (2023)
816.260 (2022)		 309,53364
298,56962
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu
(YALOVA) (Devlet)		 Adalet TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 778.647 (2023)
799.599 (2022)		 309,07745
300,09445
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu
(ÇANAKKALE) (Devlet)		 Adalet TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 793.436 (2023)
793.676 (2022)		 307,74223
300,65583
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Adalet TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 795.397 (2023)
740.555 (2022)		 307,56079
305,68848
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(AKSARAY) (Devlet)		 Adalet TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 859.790 (2023)
879.737 (2022)		 301,91410
292,94937
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)		 Adalet TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 860.805 (2023)
806.974 (2022)		 301,82678
299,42209
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)		 Adalet TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 874.201 (2023)
854.111 (2022)		 300,70413
295,16270
Adalet Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Adalet bölümü kaç puan istiyor?
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(RİZE) (Devlet)		 Adalet TYT 85+3+0+3+0
85+3		 91
88		 891.801 (2023)
907.689 (2022)		 299,22689
290,60168
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)		 Adalet TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 892.955 (2023)
884.407 (2022)		 299,13147
292,55319
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)		 Adalet TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 935.701 (2023)
910.950 (2022)		 295,66285
290,32787
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)		 Adalet TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 936.812 (2023)
965.497 (2022)		 295,56964
285,87716
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Adalet TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 938.360 (2023)
946.371 (2022)		 295,44854
287,41571
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Köprübaşı Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)		 Adalet TYT 105+3+0+3+0
105+3		 111
108		 942.926 (2023)
931.566 (2022)		 295,07341
288,62385
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Adalet TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 949.998 (2023)
920.374 (2022)		 294,50567
289,54869
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)		 Adalet TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 980.616 (2023)
986.271 (2022)		 292,09720
284,24937
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İpsala Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)		 Adalet TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 994.035 (2023)
990.979 (2022)		 291,07997
283,88957
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Gediz Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Adalet TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.005.766 (2023)
986.436 (2022)		 290,18527
284,23629
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 37+0+0+0+0
34+0		 37
34		 1.016.066 (2023)
1.496.511 (2022)		 289,39506
250,88811
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KİLİS) (Devlet)		 Adalet TYT 65+2+0+2+16
65+2		 85
67		 1.019.493 (2023)
1.063.374 (2022)		 289,13472
278,42412
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 10+0+0+0+0
12+0		 10
12		 1.029.519 (2023)
1.310.266 (2022)		 288,37325
261,78132
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ÇORUM) (Devlet)		 Adalet TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.039.198 (2023)
985.124 (2022)		 287,63410
284,34063
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ÇORUM) (Devlet)		 Adalet TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.039.198 (2023)
985.124 (2022)		 287,63410
284,34063
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)		 Adalet TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 1.046.767 (2023)
1.000.185 (2022)		 287,07788
283,19220
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 4+0+0+0+0
4+0		 4
4		 1.059.466 (2023)
1.334.557 (2022)		 286,14373
260,29811
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 44+0+0+0+0
36+0		 44
36		 1.063.852 (2023)
917.176 (2022)		 285,81539
289,80945
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)		 Adalet TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.077.439 (2023)
1.076.573 (2022)		 284,82346
277,46520
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)		 Adalet TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.080.137 (2023)
1.063.345 (2022)		 284,61783
278,42681
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)		 Adalet TYT 90+3+0+3+0
90+3		 96
93		 1.128.925 (2023)
1.077.102 (2022)		 281,09462
277,42509
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Artvin Meslek Yüksekokulu
(ARTVİN) (Devlet)		 Adalet TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.133.381 (2023)
1.106.278 (2022)		 280,78182
275,31813
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Adalet
(%25 İndirimli)		 TYT 10+0+0+0+0
10+0		 10
10		 1.139.217 (2023)
1.102.545 (2022)		 280,36203
275,58925
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu
(TUNCELİ) (Devlet)		 Adalet TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.140.786 (2023)
1.133.072 (2022)		 280,25604
273,43607
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Adalet
(%25 İndirimli)		 TYT 33+0+0+0+0
30+0		 33
30		 1.155.109 (2023)
1.131.031 (2022)		 279,25225
273,57867
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 1.157.649 (2023)
1.168.856 (2022)		 279,07289
270,96810
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Pazarcık Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Adalet TYT 100+3+0+3+25
100+3		 131
103		 1.165.239 (2023)
1.041.049 (2022)		 278,53768
280,07595
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 Adalet TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.166.814 (2023)
1.164.793 (2022)		 278,43144
271,24843
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Niksar Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)		 Adalet TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.173.163 (2023)
1.147.113 (2022)		 277,99366
272,46427
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 50+0+0+0+0
42+0		 50
42		 1.189.002 (2023)
1.490.970 (2022)		 276,88767
251,19474
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Hizan Meslek Yüksekokulu
(BİTLİS) (Devlet)		 Adalet TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.193.362 (2023)
1.153.114 (2022)		 276,58266
272,04889
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu
(ÇANKIRI) (Devlet)		 Adalet TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.200.810 (2023)
1.170.159 (2022)		 276,05907
270,87695
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Adalet TYT 85+3+0+3+0
85+3		 91
88		 1.219.599 (2023)
1.153.115 (2022)		 274,75312
272,04888
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İhsangazi Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 Adalet TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.221.783 (2023)
1.236.293 (2022)		 274,61016
266,48908
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)		 Adalet TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.248.418 (2023)
1.249.943 (2022)		 272,81569
265,60198
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Torul Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Adalet TYT 75+2+0+2+0
75+2		 78
77		 1.252.639 (2023)
1.198.278 (2022)		 272,53582
268,99180
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)		 Adalet TYT 85+3+0+3+0
85+3		 91
88		 1.254.439 (2023)
1.221.793 (2022)		 272,41794
267,44249
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 43+0+0+0+0
45+0		 43
45		 1.257.493 (2023)
1.649.836 (2022)		 272,20869
242,79381
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 23+0+0+0+0
33+0		 23
33		 1.274.173 (2023)
1.481.481 (2022)		 271,09221
251,72509
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Adalet
(Ücretli)		 TYT 30+0+0+0+0
30+0		 30
30		 1.295.664 (2023)
1.850.715 (2022)		 269,67013
233,14098
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 10+0+0+0+0
10+0		 10
10		 1.300.542 (2023)
1.501.383 (2022)		 269,34804
250,62328
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 74+0+0+0+0
67		 74
67		 1.325.392 (2023)
1.377.622 (2022)		 267,73445
257,70205
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 17+0+0+0+0
20+0		 17
20		 1.343.224 (2023)
1.688.513 (2022)		 266,59278
240,84232
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Çıldır Meslek Yüksekokulu
(ARDAHAN) (Devlet)		 Adalet TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.358.528 (2023)
1.399.446 (2022)		 265,60023
256,41755
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 15+0+0+0+0
15+0		 15
15		 1.369.714 (2023)
1.645.889 (2022)		 264,87692
242,99447
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Posof Meslek Yüksekokulu
(ARDAHAN) (Devlet)		 Adalet TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.393.391 (2023)
1.427.010 (2022)		 263,37163
254,82090
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Tuzluca Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)		 Adalet TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.403.302 (2023)
1.409.007 (2022)		 262,74205
255,85939
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Adalet
(Ücretli)		 TYT 16+0+0+0+0
12+0		 16
12		 1.409.282 (2023)
1.530.786 (2022)		 262,36765
249,01639
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
67+0		 68
67		 1.474.679 (2023)
1.584.659 (2022)		 258,32474
246,15860
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 40+0+0+0+0
36+0		 40
36		 1.478.569 (2023)
1.406.253 (2022)		 258,08706
256,02477
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 50+0+0+0+0
43+0		 50
43		 1.571.807 (2023)
1.479.589 (2022)		 252,51042
251,83182
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 41+0+0+0+0
45+0		 41
45		 1.576.005 (2023)
1.788.825 (2022)		 252,25755
236,00757
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Adalet
(Burslu)		 TYT 17+0+0+0+0
18+0		 17
18		 1.593.373 (2023)
1.968.152 (2022)		 251,24310
227,96445
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 76+0+0+0+0
68+0		 76
68		 1.596.902 (2023)
1.413.636 (2022)		 251,03265
255,59710
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 74+0+0+0+0
64+0		 74
64		 1.605.753 (2023)
1.741.813 (2022)		 250,51140
238,24509
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Atılım Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 37+0+0+0+0
40+0		 37
40		 1.638.680 (2023)
1.627.999 (2022)		 248,59593
243,91582
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Adalet
(Ücretli)		 TYT 45+0+0+0+0
45+0		 45
45		 1.643.180 (2023)
1.698.298 (2022)		 248,33154
240,35639
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Ücretli)		 TYT 2+0+0+0+0
2+0		 2
2		 1.660.378 (2023)
1.708.697 (2022)		 247,34102
239,84536
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 15+0+0+0+0
19+0		 15
19		 1.662.206 (2023)
1.651.775 (2022)		 247,23330
242,69593
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 67+0+0+0+0
67+0		 67
67		 1.708.326 (2023)
1.982.475 (2022)		 244,61049
227,34687
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Adalet
(Ücretli)		 TYT 2+0+0+0+0
2+0		 2
2		 1.709.398 (2023)
1.417.587 (2022)		 244,55165
255,36662
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
 1
 1.709.922 (2023)
— (2022)		 244,52202
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 58+0+0+0+0
53+0		 58
53		 1.740.639 (2023)
1.546.680 (2022)		 242,79646
248,15907
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Ücretli)		 TYT 13+0+0+0+0
13+0		 13
13		 1.750.904 (2023)
1.620.780 (2022)		 242,22650
244,28251
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
34+0		 51
34		 1.763.759 (2023)
1.649.878 (2022)		 241,51404
242,79197
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Adalet
(%25 İndirimli)		 TYT 53+0+0+0+0
52+0		 53
52		 1.796.978 (2023)
2.061.341 (2022)		 239,69200
224,02338
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
51+0		 51
51		 1.845.368 (2023)
2.010.190 (2022)		 237,06184
226,17170
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 82+0+0+0+0
78+0		 82
78		 1.926.295 (2023)
1.559.810 (2022)		 232,73420
247,45520
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 56+0+0+0+0
64		 56
64		 1.945.584 (2023)
2.106.908 (2022)		 231,72054
222,14077
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0+0+0+0
40		 42
40		 1.961.857 (2023)
2.257.018 (2022)		 230,85544
216,06914
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Adalet
(Ücretli)		 TYT 10+0+0+0+0
9+0		 10
9		 1.979.899 (2023)
2.308.783 (2022)		 229,91017
214,00086
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0+0+0+0
42+0		 42
42		 1.992.730 (2023)
2.683.452 (2022)		 229,24625
197,75238
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 70+0+0+0+0
64+0		 70
64		 2.004.211 (2023)
2.119.285 (2022)		 228,64718
221,62719
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%25 İndirimli)		 TYT 18+0+0+0+0
23+0		 18
23		 2.006.524 (2023)
2.125.885 (2022)		 228,52726
221,35765
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 67+0+0+0+0
65+0		 67
65		 2.016.474 (2023)
2.197.032 (2022)		 228,01617
218,49965
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
59+0		 68
59		 2.032.399 (2023)
2.102.629 (2022)		 227,20032
222,32123
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 39+0+0+0+0
35+0		 39
35		 2.039.859 (2023)
2.055.898 (2022)		 226,80967
224,25240
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Adalet
(Ücretli)		 TYT 53+0+0+0+0
35+0		 53
35		 2.138.000 (2023)
2.181.981 (2022)		 221,82413
219,11009
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 10+0+0+0+0
10+0		 10
10		 2.148.893 (2023)
2.440.116 (2022)		 221,28408
208,72263
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 10+0+0+0+0
9+0		 10
9		 2.152.700 (2023)
2.680.067 (2022)		 221,09535
197,92734
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 15+0+0+0+0
15+0		 15
13		 2.197.873 (2023)
Dolmadı (2022)		 218,84744
Dolmadı
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 58+0+0+0+0
51+0		 58
51		 2.278.116 (2023)
2.212.109 (2022)		 214,90040
217,88630
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Ücretli)		 TYT 24+0+0+0+0
29+0		 24
29		 2.420.709 (2023)
2.695.143 (2022)		 207,89880
197,14536
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0+0+0+0
25+0		 25
25		 2.449.442 (2023)
2.896.475 (2022)		 206,46267
176,09278
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(%25 İndirimli)		 TYT 33+0+0+0+0
 33
 2.474.405 (2023)
— (2022)		 205,21500
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 23+0+0+0+0
20+0		 23
19		 2.501.109 (2023)
Dolmadı (2022)		 203,88641
Dolmadı
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Adalet
(Ücretli)		 TYT 53+0+0+0+0
22+0		 53
22		 2.510.310 (2023)
1.966.864 (2022)		 203,42706
228,01858
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Adalet
(%50 İndirimli)		 TYT 18+0+0+0+0
17+0		 18
17		 2.520.436 (2023)
2.894.001 (2022)		 202,90180
176,98965
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Adalet
(Ücretli)		 TYT 30+0+0+0+0
 30
 2.652.035 (2023)
— (2022)		 195,82237
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Adalet
(Ücretli)		 TYT 10+0+0+0+0
10+0		 10
6		 2.653.332 (2023)
Dolmadı (2022)		 195,74621
Dolmadı
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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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