Adıyaman Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Adıyaman Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesin aday listesi 5 Mart'ta ilan edilmiş ve böylece tüm illerin belediye başkan adayları açıklanmıştı. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başlamışken, seçmenler Adıyaman Belediye Başkan adayları kim sorusuna yanıt arıyor. İşte, YSK'nın yayınladığı listeye göre AK Parti, CHP, İYİ Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Adıyaman Belediye Başkan adayları listesi 2024…