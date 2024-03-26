Adıyaman Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Adıyaman Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

Giriş Tarihi: 26.03.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
21:40
Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkan adayları 2024 araştırılıyor. 81 ildeki yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar vatandaşların kullandıkları oylar sonucunda netleşecek. Bu noktada oy kullanmak için hazırlanan seçmenler, bulundukları ilde hangi partiden kimler aday gösteriliyor yakından takip ediyor. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Adıyaman belediye başkan adayları listesi…