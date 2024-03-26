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Haberler Fotohaber Adıyaman Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Adıyaman Belediye Başkan adayları listesi belli oldu
Giriş Tarihi: 26.03.2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 21:40

Adıyaman Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Adıyaman Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkan adayları 2024 araştırılıyor. 81 ildeki yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar vatandaşların kullandıkları oylar sonucunda netleşecek. Bu noktada oy kullanmak için hazırlanan seçmenler, bulundukları ilde hangi partiden kimler aday gösteriliyor yakından takip ediyor. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Adıyaman belediye başkan adayları listesi…

Adıyaman Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Adıyaman Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesin aday listesi 5 Mart'ta ilan edilmiş ve böylece tüm illerin belediye başkan adayları açıklanmıştı. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başlamışken, seçmenler Adıyaman Belediye Başkan adayları kim sorusuna yanıt arıyor. İşte, YSK'nın yayınladığı listeye göre AK Parti, CHP, İYİ Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Adıyaman Belediye Başkan adayları listesi 2024…

Adıyaman Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Adıyaman Belediye Başkan adayları listesi belli oldu
ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024
  1. Adalet ve Kalkınma Partisi Ziya Polat
  2. İYİ Parti İz Yücedağ
  3. Büyük Birlik Partisi Besiri Atci
  4. Memleket Partisi Ahmet Özalp
  5. Demokratik Sol Parti Osman Kaya
  6. Yeniden Refah Partisi Nazif Atalay
  7. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Mehmet Bahattin Bilgin
  8. Türkiye Komünist Partisi Ali Bereket
  9. Zafer Partisi Mehmet Gökçen
  10. Halkın Kurtuluş Partisi Gülsüm Sarıoğlu
  11. Türkiye Komünist Hareketi Özer Çelik
  12. Bağımsız Türkiye Partisi Mahmut Gezer
  13. Cumhuriyet Halk Partisi Abdurrahman Tutdere
  14. Hür Dava Partisi Mustafa Yetiş
  15. Hak ve Özgürlükler Partisi Berin Eren
  16. Millet Partisi Mehmet Sait İncearık
  17. Milli Yol Partisi Sedat Ünal
  18. Türkiye İşçi Partisi Erkan Boztemir
  19. Demokrasi ve Atılım Partisi Mehmet Ayaz
  20. Saadet Partisi Haşim Asnuk
  21. Vatan Partisi Mustafa Kabarcık
  22. Bağımsız Mehmet Göksu
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Adıyaman Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Adıyaman Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

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Adıyaman Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Adıyaman Belediye Başkan adayları listesi belli oldu
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