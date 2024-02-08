Adıyaman deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 Şubat Adıyaman deprem konutları kura sonuçları sorgulama

ADIYAMAN DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLİYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Şubat Perşembe günü Kent genelinde 640'ı köy evi olmak üzere toplam 2 bin 798 deprem konutu için düğmeye basacak. Öte yandan AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı da programda olacak.