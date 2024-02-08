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Haberler Fotohaber Adıyaman deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 Şubat Adıyaman deprem konutları kura sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 10:36

Adıyaman deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 Şubat Adıyaman deprem konutları kura sonuçları sorgulama

Adıyaman deprem konutları hak sahipleri ile buluşuyor. 6 Şubat depreminin 1. Yılında 46 bin konutun anahtar teslimine başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı kura çekilişi ile Merkez, Besni, Gerger, Kahta, Tut, Gölbaşı, Samsat gibi ilçe ve köylerde kalıcı konutlar ve köy tipi afet evleri teslim ediliyor. TOKİ ve Emlak Konut tarafından planlanan projeler sahiplerini buluyor. Peki; 8 Şubat Adıyaman deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, AFAD kura çekimi canlı izle Youtube ekranı!

Adıyaman deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 Şubat Adıyaman deprem konutları kura sonuçları sorgulama

Adıyaman deprem konutları kura çekimi canlı izle linki AFAD Hak Sahipleri kurası Youtube ekranı üzerinden takip ediliyor. Yapılan çekilişin ardından konut sahipleri sonuçlarına e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr/afad-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama) ekranından ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlatacağı kuralar için heyecan dorukta. Peki, 2024 Adıyaman deprem konutları kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, isim listesi sorgulama...

Adıyaman deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 Şubat Adıyaman deprem konutları kura sonuçları sorgulama

ADIYAMAN DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLİYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Şubat Perşembe günü Kent genelinde 640'ı köy evi olmak üzere toplam 2 bin 798 deprem konutu için düğmeye basacak. Öte yandan AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı da programda olacak.

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Adıyaman deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 Şubat Adıyaman deprem konutları kura sonuçları sorgulama

ADIYAMAN DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Adıyaman Deprem Konutları Kura Çekimi, 8 Şubat günü AFAD Deprem Konutları Kura Çekimi Youtube kanalı üzerinden canlı izleniyor.

ADIYAMAN DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

Adıyaman deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 Şubat Adıyaman deprem konutları kura sonuçları sorgulama

ADIYAMAN DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.

ADIYAMAN DEPREM KONUTU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adıyaman deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 Şubat Adıyaman deprem konutları kura sonuçları sorgulama

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'ın konut yerleri ve sayısı şöyle:

Kalıcı konutlar: Adıyaman merkez 1110, Besni 125, Gerger 210, Kahta 535, Tut 178.

Köy tipi afet evleri: Adıyaman kırsalı 353, Gölbaşı 19, Gerger 61, Kahta 165, Samsat 42.

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