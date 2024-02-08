Adıyaman deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 8 Şubat Adıyaman deprem konutları kura sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
10:36
Adıyaman deprem konutları hak sahipleri ile buluşuyor. 6 Şubat depreminin 1. Yılında 46 bin konutun anahtar teslimine başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı kura çekilişi ile Merkez, Besni, Gerger, Kahta, Tut, Gölbaşı, Samsat gibi ilçe ve köylerde kalıcı konutlar ve köy tipi afet evleri teslim ediliyor. TOKİ ve Emlak Konut tarafından planlanan projeler sahiplerini buluyor. Peki; 8 Şubat Adıyaman deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, AFAD kura çekimi canlı izle Youtube ekranı!