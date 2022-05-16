Adiyat Suresi Okunuşu - Adiyat Suresi Arapça Yazılışı Türkçe Anlamı Meali Ve Tefsiri

Hadis-i Şerif'e göre, "Adiyat sûresini bir kere okumak, Kur'an-ı Kerim'in yarısını okumuş gibi sevap almaya sebep olur." Adiyat sûresi okunuşu öğrenilerek nazara karşı mutlaka okunmalıdır. Ayetel Kürsi, Felak ve Nas sûreleri kadar etkilidir. Adiyat sûresi Arapça yazılışı yanı sıra, Türkçe anlamı ve tefsiri de bilinmelidir. Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı sayfasında olduğunu merak edenler vardır. Çünkü Kur'an'dan okumak çok daha makbuldür. Bu yüzden, Adiyat sûresi regl iken okunur mu ve abdestsiz okunur mu sorularının yanıtları, özellikle kadınlar için önemlidir. Adiyat sûresi namazda okunur mu, kaçıncı cüzde yer alır, kaç ayet ve kaç sayfa işte cevabı…