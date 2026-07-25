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Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:17

Adli Tatil Bitiş Tarihi 2026 || Adli tatil ne zaman bitiyor, mahkemeler ne zaman normale dönecek?

20 Temmuz'da başlayan süreç devam ederken duruşması ya da davası bulunan vatandaşlar adli tatil bitiş tarihi aramalarını yoğunlaştırdı. Yargı takvimini takip edenler, adli tatil ne zaman bitiyor, mahkemeler ne zaman normale dönecek sorularına yanıt arıyor. İşte, merak edilen tüm detaylar…

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Adli Tatil Bitiş Tarihi 2026 || Adli tatil ne zaman bitiyor, mahkemeler ne zaman normale dönecek?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri doğrultusunda her yıl uygulanan adli tatil süreci devam ediyor. Bu dönemde nöbetçi mahkemeler kanunen ivedi kabul edilen dava ve soruşturmaları yürütürken, genel duruşmalar ile usulü süreler durdurulmuş bulunuyor.

Adli Tatil Bitiş Tarihi 2026 || Adli tatil ne zaman bitiyor, mahkemeler ne zaman normale dönecek?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayan adli tatil, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai bitimiyle birlikte sona erecek. Yargı mensupları ve adliye çalışanları, 43 günlük aranın ardından yeniden rutin mesai düzenine geçecek.

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Adli Tatil Bitiş Tarihi 2026 || Adli tatil ne zaman bitiyor, mahkemeler ne zaman normale dönecek?

MAHKEMELER NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Adli tatilin 31 Ağustos'ta tamamlanmasıyla birlikte yeni adli yıl 1 Eylül 2026 Salı günü resmen başlayacak. Bu tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf), Yargıtay ve Danıştay dâhil olmak üzere tüm yargı mercilerinde duruşmalar ve rutin adli işlemler yeniden görülmeye başlanacak.

Adli Tatil Bitiş Tarihi 2026 || Adli tatil ne zaman bitiyor, mahkemeler ne zaman normale dönecek?

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜYOR?

Adli tatil süresince adliyeler tamamen kapanmamakta, nöbetçi mahkemeler kanunen ivedi kabul edilen iş ve davalara bakmaya devam etmektedir. Bu kapsamda adli tatil süresince bakılan başlıca dava ve işlemler şunlardır:

  • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti talepleri
  • Her türlü nafaka davaları ile velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler
  • Soybağına ilişkin davalar
  • İş davalarından kanunen ivedi sayılanlar
  • Tutuklu işlere ilişkin ceza soruşturma ve kovuşturmaları
  • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar
Adli Tatil Bitiş Tarihi 2026 || Adli tatil ne zaman bitiyor, mahkemeler ne zaman normale dönecek?

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