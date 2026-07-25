Adli Tatil Bitiş Tarihi 2026 || Adli tatil ne zaman bitiyor, mahkemeler ne zaman normale dönecek?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri doğrultusunda her yıl uygulanan adli tatil süreci devam ediyor. Bu dönemde nöbetçi mahkemeler kanunen ivedi kabul edilen dava ve soruşturmaları yürütürken, genel duruşmalar ile usulü süreler durdurulmuş bulunuyor.