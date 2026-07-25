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Adli Tatil Bitiş Tarihi 2026 || Adli tatil ne zaman bitiyor, mahkemeler ne zaman normale dönecek?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:17
Adli Tatil Bitiş Tarihi 2026 || Adli tatil ne zaman bitiyor, mahkemeler ne zaman normale dönecek?
20 Temmuz'da başlayan süreç devam ederken duruşması ya da davası bulunan vatandaşlar adli tatil bitiş tarihi aramalarını yoğunlaştırdı. Yargı takvimini takip edenler, adli tatil ne zaman bitiyor, mahkemeler ne zaman normale dönecek sorularına yanıt arıyor. İşte, merak edilen tüm detaylar…