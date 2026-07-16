Adli tatil ne zaman başlayacak? 2026 başlangıç-bitiş tarihi ve mahkemelerin çalışma düzeni

Adli tatil döneminde mahkemelerin normal çalışma düzenine ara verilecek. Adliyeler tamamen kapanmayacak; nöbetçi mahkemeler acil dava ve işlemler için görev yapmayı sürdürecek. Bu süreçte hangi davaların görüleceği ve duruşmaların nasıl ilerleyeceği, dava dosyası bulunan vatandaşlar ile avukatlar açısından önem taşıyor.