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Haberler Fotohaber Adli tatil ne zaman başlayacak? 2026 başlangıç-bitiş tarihi ve mahkemelerin çalışma düzeni
Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:43

Adli tatil ne zaman başlayacak? 2026 başlangıç-bitiş tarihi ve mahkemelerin çalışma düzeni

Yargı teşkilatında her yıl uygulanan adli tatil yaklaşırken mahkemelerin çalışma düzeni, nöbetçi birimler ve görülecek dava türleri öne çıkıyor. Duruşması veya yasal başvuru süresi bulunanlar, bu dönemde adliyelerin açık olup olmayacağını ve hangi işlemlerin devam edeceğini öğrenmek istiyor. Peki, adli tatil ne zaman başlayacak? İşte, 2026 başlangıç-bitiş tarihi ve mahkemelerin çalışma düzeni…

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Adli tatil ne zaman başlayacak? 2026 başlangıç-bitiş tarihi ve mahkemelerin çalışma düzeni

Adli tatil döneminde mahkemelerin normal çalışma düzenine ara verilecek. Adliyeler tamamen kapanmayacak; nöbetçi mahkemeler acil dava ve işlemler için görev yapmayı sürdürecek. Bu süreçte hangi davaların görüleceği ve duruşmaların nasıl ilerleyeceği, dava dosyası bulunan vatandaşlar ile avukatlar açısından önem taşıyor.

Adli tatil ne zaman başlayacak? 2026 başlangıç-bitiş tarihi ve mahkemelerin çalışma düzeni

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 adli tatili 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Başlangıç ve bitiş günleri dahil edildiğinde adli tatil toplam 43 gün sürecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor.

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Adli tatil ne zaman başlayacak? 2026 başlangıç-bitiş tarihi ve mahkemelerin çalışma düzeni

ADLİ TATİLDE MAHKEMELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Adli tatilde adliyeler tamamen kapanmayacak. Mahkemelerin normal duruşma programının önemli bir bölümü tatil sonrasına bırakılırken nöbetçi mahkemeler, savcılıklar ve görevli birimler çalışmalarını sürdürecek.

Adli tatil ne zaman başlayacak? 2026 başlangıç-bitiş tarihi ve mahkemelerin çalışma düzeni

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLECEK?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında adli tatilde görülebilecek başlıca dava ve işler şöyle:

  • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti talepleri
  • Nafaka davaları
  • Soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler
  • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar
  • İşçilerin iş sözleşmelerinden kaynaklanan davaları
  • İflas ve konkordatoya ilişkin işlemler
  • Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler
  • Çekişmesiz yargı işleri
  • Kanunda ivedi olduğu belirtilen dava ve işlemler
  • Mahkeme tarafından acil görülmesine karar verilen dosyalar

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