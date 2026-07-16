Haberler
Fotohaber
Adli tatil ne zaman başlayacak? 2026 başlangıç-bitiş tarihi ve mahkemelerin çalışma düzeni
Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:43
Adli tatil ne zaman başlayacak? 2026 başlangıç-bitiş tarihi ve mahkemelerin çalışma düzeni
Yargı teşkilatında her yıl uygulanan adli tatil yaklaşırken mahkemelerin çalışma düzeni, nöbetçi birimler ve görülecek dava türleri öne çıkıyor. Duruşması veya yasal başvuru süresi bulunanlar, bu dönemde adliyelerin açık olup olmayacağını ve hangi işlemlerin devam edeceğini öğrenmek istiyor. Peki, adli tatil ne zaman başlayacak? İşte, 2026 başlangıç-bitiş tarihi ve mahkemelerin çalışma düzeni…