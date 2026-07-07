Adli tatil ne zaman başlayacak ve sona erecek? 2026 Adli tatil tarihleri

ADLİ TATİLDE MAHKEMELER KAPALI MI?

Adli tatilde tüm mahkemeler tamamen kapanmıyor. Nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar, kanunda belirtilen ivedi dava ve işlemler için görev yapmayı sürdürüyor.

Adalet Bakanlığı'nın önceki adli tatil açıklamasında da nöbetçi mahkeme ve savcılıkların görevlerine devam ettiği, ceza, hukuk ve idari yargıda bazı dava ve işlerin bu dönemde görülebildiği belirtildi.