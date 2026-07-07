Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Adli tatil ne zaman başlayacak ve sona erecek? 2026 Adli tatil tarihleri
Giriş Tarihi: 07.07.2026 14:58

Adli tatil ne zaman başlayacak ve sona erecek? 2026 Adli tatil tarihleri

Yaz aylarında yargı süreçlerini takip edenler için mahkemelerin çalışma düzeni değişiyor. Dava dosyası bulunan vatandaşlar, duruşma tarihleri yaklaşan taraflar ve hukuki işlem planlayanlar, hangi işlemlerin devam edeceğini öğrenmek istiyor. Peki, Adli tatil ne zaman başlayacak ve sona erecek? İşte, 2026 adli tatil tarihleri…

  • ABONE OL
Adli tatil ne zaman başlayacak ve sona erecek? 2026 Adli tatil tarihleri

Adli tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte yargı süreçlerinde uygulanacak çalışma düzeni yeniden gündeme geldi. Adli tatil ne zaman başlıyor sorusu, dava ve duruşma takibi yapan vatandaşların yanı sıra hukuki işlem planlayanlar tarafından da yakından takip ediliyor.

Adli tatil ne zaman başlayacak ve sona erecek? 2026 Adli tatil tarihleri

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE SONA ERECEK?

2026 yılında adli tatil, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Adli tatil dönemi 31 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adli tatil ne zaman başlayacak ve sona erecek? 2026 Adli tatil tarihleri

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adli tatilin sona ermesinin ardından yeni adli yıl, 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Bu tarihten itibaren mahkemeler normal çalışma düzenine dönecek; adli tatil nedeniyle ertelenen duruşmalar ve işlemler yeniden yürütülmeye başlanacak.

.

Adli tatil ne zaman başlayacak ve sona erecek? 2026 Adli tatil tarihleri

ADLİ TATİLDE MAHKEMELER KAPALI MI?

Adli tatilde tüm mahkemeler tamamen kapanmıyor. Nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar, kanunda belirtilen ivedi dava ve işlemler için görev yapmayı sürdürüyor.

Adalet Bakanlığı'nın önceki adli tatil açıklamasında da nöbetçi mahkeme ve savcılıkların görevlerine devam ettiği, ceza, hukuk ve idari yargıda bazı dava ve işlerin bu dönemde görülebildiği belirtildi.

Adli tatil ne zaman başlayacak ve sona erecek? 2026 Adli tatil tarihleri

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Adli tatil süresince tüm davalar durmaz. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yer alan düzenlemeye göre bazı dava ve işler nöbetçi mahkemeler aracılığıyla görülmeye devam eder. Adli tatilde bakılabilecek dava ve işler şöyle sıralanıyor:

  • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti talepleri
  • Deniz raporu alınması ve dispeççi atanmasına ilişkin işlemler
  • Nafaka davaları
  • Soybağı davaları
  • Velayet ve vesayetle ilgili dava ve işler
  • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar
  • İşçilerin iş sözleşmesinden kaynaklanan davaları
  • Ticari defterlerin kaybı nedeniyle zayi belgesi talepleri
  • Kıymetli evrakın kaybından doğan iptal davaları
  • İflas ve konkordato davaları
  • Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin işlemler

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA