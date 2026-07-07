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Adli tatil ne zaman başlayacak ve sona erecek? 2026 Adli tatil tarihleri
Giriş Tarihi: 07.07.2026 14:58
Adli tatil ne zaman başlayacak ve sona erecek? 2026 Adli tatil tarihleri
Yaz aylarında yargı süreçlerini takip edenler için mahkemelerin çalışma düzeni değişiyor. Dava dosyası bulunan vatandaşlar, duruşma tarihleri yaklaşan taraflar ve hukuki işlem planlayanlar, hangi işlemlerin devam edeceğini öğrenmek istiyor. Peki, Adli tatil ne zaman başlayacak ve sona erecek? İşte, 2026 adli tatil tarihleri…