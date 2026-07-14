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Haberler Fotohaber Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:38

Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

2026 Adli Tatil için geri sayım başladı. Böylece yaz döneminde mahkemelerdeki çalışma düzeninin değişmesi ile dava dosyası bulunan vatandaşlar, avukatlar ve yargı süreçlerini takip edenler için resmi takvim ön plana çıktı. Peki "Adli Tatil ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek?" İşte sürece yönelik tüm detaylar...

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Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

2026 Adli Tatil dönemi, Temmuz ayının ikinci yarısında başlayacak. Yargı sisteminde her yıl uygulanan yaz arası, adliyelerde işi olan vatandaşları ve hukuk dünyasını yakından ilgilendiriyor. Mahkemelerin çalışma düzeninin değiştiği Adli Tatil döneminde, davaların seyrinin nasıl etkileneceği ve süreç boyunca adliyelerin kapılarına kilit vurulup vurulmayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) uyarınca yasal olarak düzenlenen tatil takvimi bu yıl da değişmedi. 2026 yılında adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü resmen başlayacak. Bu tarihten itibaren yerel mahkemeler, bölge adliye mahkemeleri ve yüksek yargı organlarında görev yapan hakim ve savcıların büyük kısmı toplu izne ayrılacak. Dolayısıyla genel işleyişe dair duruşmalar bu tarihten itibaren durdurulacak.

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Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Yaklaşık 43 gün sürecek olan bu zorunlu ara, yaz döneminin bitimiyle birlikte sona erecek. Takvime göre adli tatil, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü gece yarısı itibarıyla tamamlanacak. Yargı teşkilatı, yeni dönemin hazırlıklarını tamamlayarak 1 Eylül 2026 Salı günü kapılarını yeniden açacak ve böylece yeni adli yıl resmi olarak başlamış olacak.

Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK?

Adliyeler tamamen kapalı olmayıp, acil ve ivedi nitelikteki işler için "nöbetçi mahkemeler" sistemine geçiş yapılacak. Bu dönemde işleyişi durmayan istisnai durumlar ve davalar şunlardır:

- Tutuklu sanığı bulunan ceza davaları ve acil soruşturma işlemleri,

- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti gibi acele talepler,

- Nafaka, velayet ve soybağı gibi ivedi aile hukuku davaları,

- İş hukukundan doğan acil hizmet tespiti dosyaları,

- İcra mahkemelerinin acil nitelikteki itiraz ve şikayet işleri.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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