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Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:38
Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?
2026 Adli Tatil için geri sayım başladı. Böylece yaz döneminde mahkemelerdeki çalışma düzeninin değişmesi ile dava dosyası bulunan vatandaşlar, avukatlar ve yargı süreçlerini takip edenler için resmi takvim ön plana çıktı. Peki "Adli Tatil ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek?" İşte sürece yönelik tüm detaylar...