Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli Tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitecek?

2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) uyarınca yasal olarak düzenlenen tatil takvimi bu yıl da değişmedi. 2026 yılında adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü resmen başlayacak. Bu tarihten itibaren yerel mahkemeler, bölge adliye mahkemeleri ve yüksek yargı organlarında görev yapan hakim ve savcıların büyük kısmı toplu izne ayrılacak. Dolayısıyla genel işleyişe dair duruşmalar bu tarihten itibaren durdurulacak.