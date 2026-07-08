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Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli Tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitecek?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 14:40
Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli Tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitecek?
Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı, avukatı ve yargı camiasını yakından ilgilendiren 2026 Adli Tatil takvimi, yasal mevzuatlar çerçevesinde netleşti. Hukuki işlem sürecini planlayan vatandaşlar "2026 adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte sürece yönelik merak edilen detaylar...