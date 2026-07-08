Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli Tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitecek?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 14:40

Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli Tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitecek?

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı, avukatı ve yargı camiasını yakından ilgilendiren 2026 Adli Tatil takvimi, yasal mevzuatlar çerçevesinde netleşti. Hukuki işlem sürecini planlayan vatandaşlar "2026 adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte sürece yönelik merak edilen detaylar...

  • ABONE OL
Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli Tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitecek?

Yargı organlarının yılın belirli bir döneminde olağan faaliyetlerine ara vermesi olarak tanımlanan Adli Tatil, bu yıl da belirlenen takvim doğrultusunda uygulanacak. Adli tatil dönemi boyunca adliyeler tamamen kapalı olmayıp, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına nöbetçi mahkemeler görev almaya devam edecek. Böylece yargı camiasında ön plana çıkan bu süreç için gelişmeler yakından takip ediliyor.

Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli Tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitecek?

2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) uyarınca yasal olarak düzenlenen tatil takvimi bu yıl da değişmedi. 2026 yılında adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü resmen başlayacak. Bu tarihten itibaren yerel mahkemeler, bölge adliye mahkemeleri ve yüksek yargı organlarında görev yapan hakim ve savcıların büyük kısmı toplu izne ayrılacak. Dolayısıyla genel işleyişe dair duruşmalar bu tarihten itibaren durdurulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli Tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitecek?

MAHKEMELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaklaşık 43 gün sürecek olan bu zorunlu ara, yaz döneminin bitimiyle birlikte sona erecek. Takvime göre adli tatil, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü gece yarısı itibarıyla tamamlanacak. Yargı teşkilatı, yeni dönemin hazırlıklarını tamamlayarak 1 Eylül 2026 Salı günü kapılarını yeniden açacak ve böylece yeni adli yıl resmi olarak başlamış olacak.

Adli Tatil Takvimi 2026 | Adli Tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitecek?

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK?

Adliyeler tamamen kapalı olmayıp, acil ve ivedi nitelikteki işler için "nöbetçi mahkemeler" sistemine geçiş yapılacak. Bu dönemde işleyişi durmayan istisnai durumlar ve davalar şunlardır:

- Tutuklu sanığı bulunan ceza davaları ve acil soruşturma işlemleri,

- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti gibi acele talepler,

- Nafaka, velayet ve soybağı gibi ivedi aile hukuku davaları,

- İş hukukundan doğan acil hizmet tespiti dosyaları,

- İcra mahkemelerinin acil nitelikteki itiraz ve şikayet işleri.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA