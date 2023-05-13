Ağrı Patnos seçim sonuçları! 2023 Patnos seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin seçim sonuçları 14 Mayıs akşamı görevlilerce açılan sandıklarla beraber belli olacak. Bu kapsamda vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerden çıkacak sonuçları da ilgiyle takip ediyor. Öyle ki bu illerden biri de Ağrı. Üç ilçesi bulunan Ağrı'da Patnos ilçesinde 114 bin 81 kişi ikamet ediyor. Peki, Ağrı Patnos seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? İşte 2023 Ağrı Patnos seçim sonuçları verileri ve partilerin bir bir oy oranları.