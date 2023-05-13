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Haberler Fotohaber Ağrı Patnos seçim sonuçları! 2023 Patnos seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 00:33 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 00:35

Ağrı Patnos seçim sonuçları! 2023 Patnos seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin seçim sonuçları 14 Mayıs akşamı görevlilerce açılan sandıklarla beraber belli olacak. Bu kapsamda vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerden çıkacak sonuçları da ilgiyle takip ediyor. Öyle ki bu illerden biri de Ağrı. Üç ilçesi bulunan Ağrı'da Patnos ilçesinde 114 bin 81 kişi ikamet ediyor. Peki, Ağrı Patnos seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? İşte 2023 Ağrı Patnos seçim sonuçları verileri ve partilerin bir bir oy oranları.

Ağrı Patnos seçim sonuçları! 2023 Patnos seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçim sonuçları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Seçimi kim kazandı sorusu sandıkların açılmasıyla yanıt bulacak. Diğer 80 il ve ilçelerinde olduğu gibi Ağrı Patnos'ta da vatandaşlar oylarını kullanacak ve sandıktan çıkan oylara göre 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi tamamlanacak. Bu noktada "Ağrı Patnos seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları bölgede ikamet eden vatandaşların gündeminde. İşte sabah.com.tr'nin seçim sonuçları takip ekranı ile tüm gelişmeler ve detaylar.

Ağrı Patnos seçim sonuçları! 2023 Patnos seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

AĞRI PATNOS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Ağrı Patnos Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Ağrı Patnos seçim sonuçları! 2023 Patnos seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Ağrı Patnos seçim sonuçları! 2023 Patnos seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ağrı Patnos 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %20,17

Muharrem İnce: %3,94

Meral Akşener: %0,75

Selahattin Demirtaş: %74,57

Temel Karamollaoğlu: %0,47

Doğu Perinçek: %0,10

Ağrı Patnos seçim sonuçları! 2023 Patnos seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %21,32

Millet İttifakı: %4,58

Ak Parti: %19,64

MHP:%1,48

CHP: %3,14

İYİ PARTİ: %0,90

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