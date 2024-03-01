Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
16:39
AĞRI DEPREM | 1 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Ağrı’da deprem mi oldu, sallandı mı, şiddeti kaç?
Son dakika Ağrı'da hissedilen deprem haberi geldi. Ağrı merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Ağrı'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları