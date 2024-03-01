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Haberler Fotohaber AĞRI DEPREM | 1 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Ağrı’da deprem mi oldu, sallandı mı, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:39

AĞRI DEPREM | 1 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Ağrı’da deprem mi oldu, sallandı mı, şiddeti kaç?

Son dakika Ağrı'da hissedilen deprem haberi geldi. Ağrı merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Ağrı'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

AĞRI DEPREM | 1 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Ağrı’da deprem mi oldu, sallandı mı, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat öğleden sonra merkez üssü Ağrı olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Ağrı'da deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

AĞRI DEPREM | 1 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Ağrı’da deprem mi oldu, sallandı mı, şiddeti kaç?

SON DAKİKA AĞRI'DA DEPREM Mİ OLDU?

1 Mart 2024 öğleden sonra Ağrı'da vatandaşlar sarsıntı hissedildiğini paylaştı. Deprem olup olmadığı, şiddeti, büyüklüğü merak ediliyor. AFAD ve Kandilli verileri yayınlandığın yer vereceğiz.

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AĞRI DEPREM | 1 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Ağrı’da deprem mi oldu, sallandı mı, şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

AĞRI DEPREM | 1 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Ağrı’da deprem mi oldu, sallandı mı, şiddeti kaç?

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AĞRI DEPREM | 1 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Ağrı’da deprem mi oldu, sallandı mı, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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