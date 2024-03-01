AĞRI DEPREM | 1 MART Şubat 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Ağrı’da deprem mi oldu, sallandı mı, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat öğleden sonra merkez üssü Ağrı olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Ağrı'da deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...