AGS sınav saati: 2026 ÖABT ve AGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, en erken kaçta çıkılır?

2026 AGS ve ÖABT sınavı bugün iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sabah yapılacak AGS oturumu saat 10.15'te başlarken, öğleden sonraki ÖABT oturumu 14.45'te başlayacak ve branşa göre 70 ya da 90 dakika sürecek. İşte ÖABT ve AGS başlangıç ve bitiş saati…