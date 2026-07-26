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Haberler Fotohaber AGS sınav saati: 2026 ÖABT ve AGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, en erken kaçta çıkılır?
Giriş Tarihi: 26.07.2026 10:12 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 10:16

AGS sınav saati: 2026 ÖABT ve AGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, en erken kaçta çıkılır?

MEB Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılacak adaylar, oturumların başlangıç ve bitiş saatleri ile sınavdan en erken çıkış saatini araştırıyor. Tüm ÖSYM sınavlarında, belirli bir saatten sonra binaya giriş ve sınavın belli bir dakikasından sonra binadan çıkış yasaktır. Peki, 2026 ÖABT ve AGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, en erken kaçta çıkılır? İşte ÖABT ve AGS sınav saati…

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AGS sınav saati: 2026 ÖABT ve AGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, en erken kaçta çıkılır?

2026 AGS ve ÖABT sınavı bugün iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sabah yapılacak AGS oturumu saat 10.15'te başlarken, öğleden sonraki ÖABT oturumu 14.45'te başlayacak ve branşa göre 70 ya da 90 dakika sürecek. İşte ÖABT ve AGS başlangıç ve bitiş saati…

AGS sınav saati: 2026 ÖABT ve AGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, en erken kaçta çıkılır?

AGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS), 26 Temmuz 2026 Pazar günü (bugün) saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınav giriş belgeleri ve kimlikleriyle birlikte sınav merkezlerinde erken saatlerde hazır bulunmaları gerekiyor.

AGS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

AGS oturumunda adaylara 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 110 dakika süre verilecek.

Buna göre sınav 12.05'te sona erecek.

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AGS sınav saati: 2026 ÖABT ve AGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, en erken kaçta çıkılır?

ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise aynı gün öğleden sonra gerçekleştirilecek. Sınav 14.45'te başlayacak ve adaylar 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖABT'de sınav süresi branşlara göre değişiklik gösteriyor:

  • İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi testleri için 90 dakika, sınav bitiş saati 16.15.
  • Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Yabancı Dil (Almanca, İngilizce), Rehberlik testleri için 70 dakika, sınav bitiş saati 15.55.
AGS sınav saati: 2026 ÖABT ve AGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, en erken kaçta çıkılır?

AGS VE ÖABT'DEN EN ERKEN KAÇTA ÇIKILIR?

ÖSYM'nin sınav uygulama kurallarına göre adaylar, sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan sınav salonundan ayrılamıyor.

Buna göre;

  • AGS oturumunda en erken çıkış saati 11.45,
  • 90 dakikalık ÖABT oturumlarında en erken çıkış saati 16.15 (sınav zaten bu saatte sona eriyor),
  • 70 dakikalık ÖABT oturumlarında ise adaylar sınav süresi 90 dakikadan kısa olduğu için erken çıkış yapamıyor ve sınavın bitiş saati olan 15.55'e kadar salonda kalmak zorunda oluyor.
Haber Girişi Serap Salman - Editör

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