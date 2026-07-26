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AGS sınav saati: 2026 ÖABT ve AGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, en erken kaçta çıkılır?
Giriş Tarihi: 26.07.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 10:16
AGS sınav saati: 2026 ÖABT ve AGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, en erken kaçta çıkılır?
MEB Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılacak adaylar, oturumların başlangıç ve bitiş saatleri ile sınavdan en erken çıkış saatini araştırıyor. Tüm ÖSYM sınavlarında, belirli bir saatten sonra binaya giriş ve sınavın belli bir dakikasından sonra binadan çıkış yasaktır. Peki, 2026 ÖABT ve AGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, en erken kaçta çıkılır? İşte ÖABT ve AGS sınav saati…