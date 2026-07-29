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AGS ve ÖABT Sonuç Tarihi | 2026 AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:31
AGS ve ÖABT Sonuç Tarihi | 2026 AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 MEB AGS ve ÖABT sonuç sürecinde geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Temmuz 2026 Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın ardından gözler resmi sonuç tarihine çevrildi. Peki, "2026 AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanacak?