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Haberler Fotohaber AGS ve ÖABT Sonuç Tarihi | 2026 AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:31

AGS ve ÖABT Sonuç Tarihi | 2026 AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 MEB AGS ve ÖABT sonuç sürecinde geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Temmuz 2026 Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın ardından gözler resmi sonuç tarihine çevrildi. Peki, "2026 AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanacak?

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AGS ve ÖABT Sonuç Tarihi | 2026 AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından uygulanan 2026-MEB-AGS ve ÖABT sınav sonuçları için geri sayım resmen başladı. 26 Temmuz 2026 tarihinde iki oturum halinde tamamlanan sınavların ardından adaylar heyecanlı bekleyiş içinde. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılan adayların gözü Ağustos ayına çevrildi.

AGS ve ÖABT Sonuç Tarihi | 2026 AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 AGS VE ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel takvime göre 2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

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AGS ve ÖABT Sonuç Tarihi | 2026 AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

AGS VE ÖABT SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

AGS ve ÖABT Sonuç Tarihi | 2026 AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

AGS VE ÖABT SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

AGS ve ÖABT sonuçlarının erken açıklanacağına ilişkin ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sonuçların, ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde ilan edilen tarihte açıklanması bekleniyor.

Ancak ÖSYM, önceki yıllarda bazı sınav sonuçlarını takvimde belirtilen tarihten önce erişime açabildi. Buna rağmen AGS ve ÖABT için erken açıklanacağı yönünde kesin bir bilgi veya duyuru bulunmadığından, adayların yalnızca ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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