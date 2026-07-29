AGS ve ÖABT Sonuç Tarihi | 2026 AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

AGS VE ÖABT SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

AGS ve ÖABT sonuçlarının erken açıklanacağına ilişkin ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sonuçların, ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde ilan edilen tarihte açıklanması bekleniyor.

Ancak ÖSYM, önceki yıllarda bazı sınav sonuçlarını takvimde belirtilen tarihten önce erişime açabildi. Buna rağmen AGS ve ÖABT için erken açıklanacağı yönünde kesin bir bilgi veya duyuru bulunmadığından, adayların yalnızca ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.