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KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: TÜİK Ağustos 2026 kira zam oranı açıklandı mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 01.08.2026 16:57
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: TÜİK Ağustos 2026 kira zam oranı açıklandı mı, ne kadar olacak?
Ağustos ayında kira kontratını yenileyecek ev ve iş yeri kiracıları, uygulanacak zam oranını öğrenmek için gözünü enflasyon verilerine çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından, Ağustos 2026 kira artış oranı kesinleşecek. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi, yeni dönemde uygulanacak zam oranının yüzde kaç olacağını merakla bekliyor.