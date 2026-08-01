KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: TÜİK Ağustos 2026 kira zam oranı açıklandı mı, ne kadar olacak?

Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, uygulanacak yeni artış oranının belli olacağı tarihi yakından takip ediyor. Konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte Ağustos 2026 döneminde geçerli olacak kira artış oranı da kesinleşmiş olacak.