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Giriş Tarihi: 01.08.2026 16:57

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: TÜİK Ağustos 2026 kira zam oranı açıklandı mı, ne kadar olacak?

Ağustos ayında kira kontratını yenileyecek ev ve iş yeri kiracıları, uygulanacak zam oranını öğrenmek için gözünü enflasyon verilerine çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından, Ağustos 2026 kira artış oranı kesinleşecek. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi, yeni dönemde uygulanacak zam oranının yüzde kaç olacağını merakla bekliyor.

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KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: TÜİK Ağustos 2026 kira zam oranı açıklandı mı, ne kadar olacak?

Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, uygulanacak yeni artış oranının belli olacağı tarihi yakından takip ediyor. Konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte Ağustos 2026 döneminde geçerli olacak kira artış oranı da kesinleşmiş olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: TÜİK Ağustos 2026 kira zam oranı açıklandı mı, ne kadar olacak?

AĞUSTOS AYI KİRA ZAM ORANI AÇIKLANIYOR

Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri için uygulanacak azami artış oranı, temmuz ayı enflasyon verilerinin yayımlanmasıyla netleşecek. Kira artışında esas alınan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ağustos'ta açıklayacağı enflasyon rakamlarının ardından kesinlik kazanacak.

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KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: TÜİK Ağustos 2026 kira zam oranı açıklandı mı, ne kadar olacak?

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz ay konut ve iş yerleri için uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 32,03 olarak belirlenmişti. Ekonomistlerin tahminlerine göre, ağustos ayında geçerli olacak oranın yüzde 31,8 ila 31,9 aralığında gerçekleşmesi beklenirken, öne çıkan beklenti yüzde 31,86 seviyesinde bulunuyor.

Ancak uygulanacak kesin kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımlamasının ardından resmen belli olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: TÜİK Ağustos 2026 kira zam oranı açıklandı mı, ne kadar olacak?

TEMMUZ 2026 ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

Mevcut Kira Bedeli: 30.000 TL

Kira Artış Oranı: % 32,03

Yapılacak Zam Miktarı: 9.609 TL

Yeni Aylık Kira Bedeli: 39.609 TL

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: TÜİK Ağustos 2026 kira zam oranı açıklandı mı, ne kadar olacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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