Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
11:55
Ahmet Metin Genç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Hayatı ve biyografisi hakkında!
2019 mahalli idareler seçimlerinden beri Ortahisar Belediye Başkanlığı görevine devam eden Ahmet Metin Genç hayatı ve yaşamı ile merak konusu oldu. 1972 Yılında Maçka Ormanüstü Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Peki, Ahmet Metin Genç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, siyasetçinin hayatına dair tüm merak edilenler…