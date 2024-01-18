Ahmet Metin Genç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Hayatı ve biyografisi hakkında!

1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak, 1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başlayan Ahmet Metin Genç 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulunarak siyasete giriş yaptı. Peki, Ahmet Metin Genç kimdir, kaç yaşında?