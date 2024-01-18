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Haberler Fotohaber Ahmet Metin Genç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Hayatı ve biyografisi hakkında!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 11:55

Ahmet Metin Genç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Hayatı ve biyografisi hakkında!

2019 mahalli idareler seçimlerinden beri Ortahisar Belediye Başkanlığı görevine devam eden Ahmet Metin Genç hayatı ve yaşamı ile merak konusu oldu. 1972 Yılında Maçka Ormanüstü Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Peki, Ahmet Metin Genç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, siyasetçinin hayatına dair tüm merak edilenler…

Ahmet Metin Genç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Hayatı ve biyografisi hakkında!

1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak, 1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başlayan Ahmet Metin Genç 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulunarak siyasete giriş yaptı. Peki, Ahmet Metin Genç kimdir, kaç yaşında?

Ahmet Metin Genç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Hayatı ve biyografisi hakkında!

AHMET METİN GENÇ KİMDİR?

1972 yılında Maçka Ormanüstü köyünde doğdu. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı.

1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başladı. 1997 yılında vatani görevini Tekirdağ Çorlu'da tamamladı.

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Ahmet Metin Genç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Hayatı ve biyografisi hakkında!

AK PARTİ'DE GÖREVLER ÜSTLENDİ

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundu.

2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi. 2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atandı.

2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde il başkanlığına seçildi. 2007 genel seçimlerinde 7. sıra milletvekili adayı oldu.

Ahmet Metin Genç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Hayatı ve biyografisi hakkında!

2019'DA YENİDEN SEÇİLDİ

2014 mahalli idareler seçimlerinde Ortahisar Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı seçildi. 2019 mahalli idareler seçimlerinde yeniden seçildi.

Orta derecede İngilizce ve Arapça biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Metin Genç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Hayatı ve biyografisi hakkında!
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