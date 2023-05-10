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Giriş Tarihi: 10.05.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 07:23

Show Tv Aile 11. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı: Aile 11. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Show Tv'de bu akşam Aile dizisi 10. Bölümü ile ekranlara geldi. Yapımın bu haftaki bölümünde, İlyas'ın ani gelişinden sonra Soykanlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelirken; İlyas oğlunun bir anda ortadan kaybolmasının nedenini araştırmaya başlar. Gerçeklerin ortaya çıkması artık an meselesidir. Dizinin sevenleri şimdi ise gözünü Aile 11. Yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta yaşanacak gelişmelere çevirdi. Peki, dizinin izleyenlerini önümüzdeki Salı günü neler bekliyor? İşte Aile 11. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı ve detaylar.

Show Tv Aile 11. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı: Aile 11. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Aile 11. Yeni bölüm fragmanı için gözler Show Tv'de! Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı dizide izleyenler gelecek hafta yaşanacakları merak ediyor. Bu noktada ise "Aile 11. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte Aile 11. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı ve detaylar.

Show Tv Aile 11. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı: Aile 11. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AİLE 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fragman henüz yayınlanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlyas'ın ani gelişinden sonra Soykanlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelirken; İlyas oğlunun bir anda ortadan kaybolmasının nedenini araştırmaya başlar. Gerçeklerin ortaya çıkması artık an meselesidir.Aslan, ailesini İlyas'tan korumaya çalışırken; bir yandan da babasına dönüşmemenin mücadelesini verir. Avukatın karısının ölmediğinden şüphelenen Hülya ise bu olayı kökünden çözmek için harekete geçer.

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Show Tv Aile 11. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı: Aile 11. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Devin, babası tarafından evinden atılan annesinin imdadına yetişir. Artık evsiz kalan Neşe, bir süreliğine çiftlikte yaşamaya başlarken; Devin oyunu Soykan kurallarına göre oynayarak babasıyla hesaplaşacaktır.
Aile yemeğinde Leyla'nın boşanma kararını tüm aileye söylemesi üzerine çıkacak tartışma büyük yüzleşmelere sebep olur. Diğer taraftan kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını düşünen Cihan ise Aysel'in hamile olduğunu öğrenir.

Show Tv Aile 11. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı: Aile 11. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Oğlunun ölümündeki şüphe oklarını takip eden İlyas, sonunda bir iz bulur. Diğer taraftan ailesi üzerindeki hakimiyeti sarsılan Hülya, Devin'e büyük bir ders verirken; Ati'nin, Ceylan üzerindeki karanlık emellerini öğrenen Aslan ise artık gözünü karartacaktır. Acaba yıllardan beri kaçtığı Yusuf Soykan'ın ruhu şimdi Aslan'ı esir alacak mıdır?

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