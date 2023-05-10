Show Tv Aile 11. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı: Aile 11. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Show Tv'de bu akşam Aile dizisi 10. Bölümü ile ekranlara geldi. Yapımın bu haftaki bölümünde, İlyas'ın ani gelişinden sonra Soykanlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelirken; İlyas oğlunun bir anda ortadan kaybolmasının nedenini araştırmaya başlar. Gerçeklerin ortaya çıkması artık an meselesidir. Dizinin sevenleri şimdi ise gözünü Aile 11. Yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta yaşanacak gelişmelere çevirdi. Peki, dizinin izleyenlerini önümüzdeki Salı günü neler bekliyor? İşte Aile 11. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı ve detaylar.