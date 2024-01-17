Aile 29. bölüm Fragmanı || Show TV Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman, hangi gün yayınlanır?

AİLE 28.BÖLÜM ÖZETİ

Devin'in hastaneden taburcu olmasıyla birlikte aile rahat bir nefes alırken Aslan ve Devin'i yeni bir sınav beklemektedir. Uğradığı saldırı yüzünden Devin'in hamilelik süreci ve doğumu hem kendisi hem de bebeği için hayati risk taşımaktadır.