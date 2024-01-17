Giriş Tarihi: 17.01.2024 01:48
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
01:48
Aile 29. bölüm Fragmanı || Show TV Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman, hangi gün yayınlanır?
Aile 28. bölümüyle ekranlara geldi. Finale son 2 bölüm kalan Hülya Soykan'ın oğlunu kurtarmaya gitmesi damga vurdu. Finale yaklaşırken her yeni bölümde tansiyonun yükseldiği dizide yeni bölümden kareler görmek isteyenler fragmanı bekliyorlar. Heyecanlı bir şekilde biten 28. bölümün ardından Aile'nin 29.bölümünde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Aile 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?