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Haberler Fotohaber Aile 29. bölüm Fragmanı || Show TV Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman, hangi gün yayınlanır?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 01:48 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 01:48

Aile 29. bölüm Fragmanı || Show TV Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman, hangi gün yayınlanır?

Aile 28. bölümüyle ekranlara geldi. Finale son 2 bölüm kalan Hülya Soykan'ın oğlunu kurtarmaya gitmesi damga vurdu. Finale yaklaşırken her yeni bölümde tansiyonun yükseldiği dizide yeni bölümden kareler görmek isteyenler fragmanı bekliyorlar. Heyecanlı bir şekilde biten 28. bölümün ardından Aile'nin 29.bölümünde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Aile 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aile 29. bölüm Fragmanı || Show TV Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman, hangi gün yayınlanır?

Bu akşam 28.bölümü yayınlanan dizinin 19. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Show Tv ekranlarında takip edilen dizide Aslan ve Derin'i yeni sürprizler bekliyor. İşte Aile 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aile 29. bölüm Fragmanı || Show TV Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman, hangi gün yayınlanır?

AİLE 29.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlanması halinde aşağıda yer alan link aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/aile-28-bolum-2-fragmani/116360

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Aile 29. bölüm Fragmanı || Show TV Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman, hangi gün yayınlanır?

AİLE 28.BÖLÜM ÖZETİ

Devin'in hastaneden taburcu olmasıyla birlikte aile rahat bir nefes alırken Aslan ve Devin'i yeni bir sınav beklemektedir. Uğradığı saldırı yüzünden Devin'in hamilelik süreci ve doğumu hem kendisi hem de bebeği için hayati risk taşımaktadır.

Aile 29. bölüm Fragmanı || Show TV Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman, hangi gün yayınlanır?

Aslan, baba olmayı her şeyden çok istese de Devin'i kaybetme ihtimalini göze alamaz. Devin'in sağlığı için gebeliği sonlandırmaları gerektiğini düşünürken, Devin bu konuda kararsızdır. Peki ikili bebeğiyle ilgili ne karar verecektir?

Aile 29. bölüm Fragmanı || Show TV Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman, hangi gün yayınlanır?

Seher dünya gözüyle yapmak istediklerinin bir listesini çıkarır. Aslan ise babaannesinin isteklerini yerine getirmek için Devin'le birlikte harekete geçer. İkilinin, Seher'le birlikte geçirecekleri bir gece, aileleri için bir dönüm noktası olacaktır.

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