ŞOK SAHNE! Aile Aslan öldü mü, yaşıyor mu? Show TV ile Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ diziden ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

Show TV ekranlarının şampiyonlar ligini aratmayan kadrosuyla seyirciye oyunculuk resitali yaşatan dizisi Aile yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. 20. bölümde dizinin başrol oyuncularından olan Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Aslan karakteri silahla vuruldu. Devin'in endişeli bakışları ekranlara getirilirken Aile Aslan öldü mü sorusu gündeme geldi. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri 20. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisinden ayrılıyor mu, çıkıyor mu?'' soruları arama motorlarında yanıt arıyor. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Aile Aslan öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!