ŞOK SAHNE! Aile Aslan öldü mü, yaşıyor mu? Show TV ile Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ diziden ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

Soykanlar basında çıkan haberin sonuçlarını görmeye başlarken; Aslan vesayet davasını büyük bir mücadeleye dönüştürmek isteyen Devin ve Nedret'le karşı karşıya gelir.

Çıkan haberler yüzünden ifadesi alınan Hülya, bunun bedelini ödetmek için Devin ve Nedret'e iki koldan saldırıya başlarken; Nedret ise Devin'in içine büyük bir kurt düşürür. Acaba Devin'in bir daha hamile kalamayacak olması Hülya ve Ergun'un işbirliğinin bir sonucu mudur?