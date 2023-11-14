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Haberler Fotohaber ŞOK SAHNE! Aile Aslan öldü mü, yaşıyor mu? Show TV ile Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ diziden ayrıldı mı, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 14.11.2023 18:40 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 18:40

ŞOK SAHNE! Aile Aslan öldü mü, yaşıyor mu? Show TV ile Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ diziden ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

Show TV ekranlarının şampiyonlar ligini aratmayan kadrosuyla seyirciye oyunculuk resitali yaşatan dizisi Aile yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. 20. bölümde dizinin başrol oyuncularından olan Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Aslan karakteri silahla vuruldu. Devin'in endişeli bakışları ekranlara getirilirken Aile Aslan öldü mü sorusu gündeme geldi. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri 20. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisinden ayrılıyor mu, çıkıyor mu?'' soruları arama motorlarında yanıt arıyor. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Aile Aslan öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!

Aile Aslan öldü mü? Silahla vuruldu! Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisinden ayrılıyor mu, çıkıyor mu?

Aile Aslan öldü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen dram yüklü dizisi 14 Kasım Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 20. bölümde Soykanlar, Eko ve Elif'in düğünü için bir araya gelir. Ancak Aslan, düğünde Devin'in gözleri önünde vurulur. Şimdi izleyiciler, ana karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Arama motorları üzerinde araştırmalar hız kazandı. Kıvanç Talıtuğ diziden ayrıldı mı, çıktı mı soruları yeni bölüm sonrası yanıt arayacak. Peki, Show TV ile Aile Aslan öldü mü, yaşıyor mu? İşte, detaylar...

Aile Aslan öldü mü? Silahla vuruldu! Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisinden ayrılıyor mu, çıkıyor mu?

AİLE ASLAN ÖLDÜ MÜ?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen Aile dizisi, 14 Kasım 2023 Salı günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisinin 20. bölümünde; Aslan vuruldu. Devin'in endişe ve şaşkınlık içindeki bakışları ekranlara gelirken Aslan öldü mü, Kıvanç Tatlıtuğ diziden ayrıldı mı soruları izleyiciler tarafından yanıt aramaya başladı.

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Aile Aslan öldü mü? Silahla vuruldu! Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisinden ayrılıyor mu, çıkıyor mu?

KIVANÇ TATLITUĞ AİLE DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Vurulma sahnesinin ardından karaktere hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Aile dizisinin 30 bölüm planlandığı açıklanmıştı. Bu nedenle Aslan karakterinin ölme ihtimali yüksek.

Ancak yeni bölümde neler yaşanacağı gizemini koruyor. Aslan'ın ölüp ölmeyeceği ve Kıvanç Tatlıtuğ'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde belli olacak.

Aile Aslan öldü mü? Silahla vuruldu! Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisinden ayrılıyor mu, çıkıyor mu?

AİLE 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin 20. Bölümünde; Düğünde yaşanacak büyük bir olay tüm planları altüst eder!

Aile Aslan öldü mü? Silahla vuruldu! Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisinden ayrılıyor mu, çıkıyor mu?

Soykanlar basında çıkan haberin sonuçlarını görmeye başlarken; Aslan vesayet davasını büyük bir mücadeleye dönüştürmek isteyen Devin ve Nedret'le karşı karşıya gelir.

Çıkan haberler yüzünden ifadesi alınan Hülya, bunun bedelini ödetmek için Devin ve Nedret'e iki koldan saldırıya başlarken; Nedret ise Devin'in içine büyük bir kurt düşürür. Acaba Devin'in bir daha hamile kalamayacak olması Hülya ve Ergun'un işbirliğinin bir sonucu mudur?

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