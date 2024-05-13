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Haberler Fotohaber AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? | 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ne zaman yatacak, son tarih ne, bitti mi?
Giriş Tarihi: 13.05.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 07:57

AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? | 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ne zaman yatacak, son tarih ne, bitti mi?

Mayıs ayının ortasına gelinirken henüz ödeme alamayan vatandaşlar "Aile Destek Programı ödeme tarihleri değişti mi" sorusu için araştırmalarına hız kazandırdı. 850-1250 TL aralığında değişen ödemelerin 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek. Durum böyle olunca hak sahipleri "Aile destek paketi başvuruları ne zaman bitiyor, bitti mi?" soruları için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler.

AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? | 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ne zaman yatacak, son tarih ne, bitti mi?

2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına her ay düzenli olarak yatırılan ödemeler hanelerin gelir durumlarına göre farklı tutarlarda yatırılıyor. Mayıs ayının ortalarına doğru gelinirken ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı gündemdeki yerini aldı. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte Mayıs 2024 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve ayrıntılar.

AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? | 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ne zaman yatacak, son tarih ne, bitti mi?

MAYIS AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan Aile Destek Ödemesi, her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Mayıs 2024 ödemelerinin de aynı tarih aralığında olması bekleniyor.

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AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? | 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ne zaman yatacak, son tarih ne, bitti mi?

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyona göre memur ve emekli zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam alırken SSK, Bağkur emeklisi ise 37,55 oranında zam aldı.

Memur zammı sonrası aile destek yardımı ödemelerinin artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? | 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ne zaman yatacak, son tarih ne, bitti mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? | 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ne zaman yatacak, son tarih ne, bitti mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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