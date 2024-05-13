Giriş Tarihi: 13.05.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
07:57
AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? | 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ne zaman yatacak, son tarih ne, bitti mi?
Mayıs ayının ortasına gelinirken henüz ödeme alamayan vatandaşlar "Aile Destek Programı ödeme tarihleri değişti mi" sorusu için araştırmalarına hız kazandırdı. 850-1250 TL aralığında değişen ödemelerin 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek. Durum böyle olunca hak sahipleri "Aile destek paketi başvuruları ne zaman bitiyor, bitti mi?" soruları için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler.