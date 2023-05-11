ÖDEME TARİHLERİ Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı?

Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödene 850 TL ve 1250 TL arasındaki sosyal yardım çocuk sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi ne kadar oldu, nasıl başvurulur soruları ile yanıt arıyor. 12 ay boyunca ödenen devlet desteği hak sahiplerinin gündeminde. Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı yattı mı, neden yatmadı? İşte, ödeme tarihleri hakkında merak edilenler…