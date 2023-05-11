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Haberler Fotohaber ÖDEME TARİHLERİ Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı?
Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 10:06

ÖDEME TARİHLERİ Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı?

Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödene 850 TL ve 1250 TL arasındaki sosyal yardım çocuk sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi ne kadar oldu, nasıl başvurulur soruları ile yanıt arıyor. 12 ay boyunca ödenen devlet desteği hak sahiplerinin gündeminde. Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı yattı mı, neden yatmadı? İşte, ödeme tarihleri hakkında merak edilenler…

ÖDEME TARİHLERİ Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı?

Aile Destek Paketi sorgulama işlemleri başladı. Her yeni ayın gelişiyle birlikte hız kazanan araştırmalar hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Başvuru işlemleri yıl boyu süren sosyal yardım paketinde ödemeler her ay yapılıyor. Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Ödeme takvimi üzerinde yoğun araştırma sürüyor. Peki, 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı? İşte, tüm detaylar…

ÖDEME TARİHLERİ Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı?

2023 MAYIS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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ÖDEME TARİHLERİ Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

ÖDEME TARİHLERİ Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur

ÖDEME TARİHLERİ Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? 2023 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, neden yatmadı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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