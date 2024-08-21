Giriş Tarihi: 21.08.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
16:47
AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL 2024: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, hangi tarihte?
Aile Destek Ödemesi eylül ayı ödemeleri sorgulanıyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemelerin bu yılın sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştı. Ödemelerden yararlanan vatandaşlar eylül ayı ödeme tarihleri gündemde yer alıyor. Ödemeler her ay ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılıyor. Peki, Eylül ayı Aile destek ödemesi ayın kaçında hesaplara yatacak? İşte Aile destek ödemesi sorgulama ekranı...