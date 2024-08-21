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Haberler Fotohaber AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL 2024: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 21.08.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 16:47

AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL 2024: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, hangi tarihte?

Aile Destek Ödemesi eylül ayı ödemeleri sorgulanıyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemelerin bu yılın sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştı. Ödemelerden yararlanan vatandaşlar eylül ayı ödeme tarihleri gündemde yer alıyor. Ödemeler her ay ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılıyor. Peki, Eylül ayı Aile destek ödemesi ayın kaçında hesaplara yatacak? İşte Aile destek ödemesi sorgulama ekranı...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL 2024: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, hangi tarihte?

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak sorusu hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla ödemelerin bu yıl sonuna kadar uzatıldığı belirtilmişti. Bunun üzerine ödemelerin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, Eylül ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL 2024: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, hangi tarihte?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?
5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL 2024: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, hangi tarihte?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile Destek Ödemelerinin, 15 Eylül'e kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL 2024: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, hangi tarihte?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL 2024: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, hangi tarihte?

2024 AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, NASIL SORGULANIR?

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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