Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? Mart ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulama

Aile Destek Programı ödeme takvimi için araştırmalar hız kazandı. 850 ve 1250 TL tutarında değişen ödemelere dair gelişmeler takip ediliyor. Sosyal yardım ödemesine zam gelip gelmeyeceği yönünde araştırmalar da devam ediyor. Konuyla ilgili Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları da yakın mercek altında. Peki; 2024 Mart ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar oldu?