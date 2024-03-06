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Haberler Fotohaber Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? Mart ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulama
Giriş Tarihi: 06.03.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 07:40

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? Mart ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulama

Aile Destek Programı ödemeleri Mart ayının gelişiyle birlikte sorgulanmaya başladı. Yıl boyu her ay olacak şeklinde hak sahiplerine ödenen devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Bu noktada ay ay banka hesapları kontrol ediliyor. Ocak zammı ile radara giren Aile Destek Paketi zam ve ödeme sorgulama ekranı ile takip ediliyor. Peki; 2024 Mart ayı Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte, ayrıntılar...

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? Mart ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulama

Aile Destek Programı ödeme takvimi için araştırmalar hız kazandı. 850 ve 1250 TL tutarında değişen ödemelere dair gelişmeler takip ediliyor. Sosyal yardım ödemesine zam gelip gelmeyeceği yönünde araştırmalar da devam ediyor. Konuyla ilgili Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları da yakın mercek altında. Peki; 2024 Mart ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar oldu?

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? Mart ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulama

2024 MART AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı ödemeleri, bir yıl boyunca her ay olacak şeklinde gerçekleştiriliyor.

Mart ayı Aile Destek ödemesi için henüz takvim netleşmedi. Ödemelerin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları takip ediliyor.

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Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? Mart ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulama

2024 AİLE DESTEK PAKETİNE ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyona göre memur ve emekli zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam alırken SSK, Bağkur emeklisi ise 37,55 oranında zam aldı.

Memur zammı sonrası aile destek yardımı ödemelerinin artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemeleri 2024 yılında değişmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? Mart ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulama

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? Mart ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulama

Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.

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