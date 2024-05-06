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Haberler Fotohaber Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödeme ve bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 07:52

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödeme ve bitiş tarihi

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024 Mayıs ayı için takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen devlet desteği ödenecek ailelerin gelir durumlarına göre farklılık gösterebiliyor. Aile Destek Programı ödeme ve bitiş tarihleri her ayın başında gündemdeki yerini alıyor. Konuyla ilgili Bakanlık duyuruları yakın mercek altında. Peki; Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, yattı mı, neden yatmadı? İşte, ayrıntılar...

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödeme ve bitiş tarihi

Aile destek ödemesi yattı mı, neden yatmadı soruları hak sahiplerinin gündeminde. Bakanlık tarafından belirlenen ödeme takvimi noktasında ödenen desteğe dair araştırmalar hız kazandı. Aile Destek Paketi ne zaman bitiyor sorusu da yanıt arayan sorular arasında. 850-1250 TL ödeme sorgulamaları başladı. Peki; 2024 Mayıs ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak?

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödeme ve bitiş tarihi

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

2024 Mayıs aile destek ödemesi 15-31 Mayıs tarihleri arasında bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri bu noktada gündemde.

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Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödeme ve bitiş tarihi

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödeme ve bitiş tarihi

Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.

Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödeme ve bitiş tarihi

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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