Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödeme ve bitiş tarihi

Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
07:52
Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024 Mayıs ayı için takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen devlet desteği ödenecek ailelerin gelir durumlarına göre farklılık gösterebiliyor. Aile Destek Programı ödeme ve bitiş tarihleri her ayın başında gündemdeki yerini alıyor. Konuyla ilgili Bakanlık duyuruları yakın mercek altında. Peki; Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, yattı mı, neden yatmadı? İşte, ayrıntılar...