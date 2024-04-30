Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Mayıs ayı Aile Destek Paketi/Ödemesi sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 30.04.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
17:11
Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri hak sahipleri tarafından bekleniyor. Aile Destek Paketi ödemesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere 850 ile bin 250 TL destek veriyor. Nisan ayı ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde yapılırken gözler yeni ayın ödeme takvimine çevrilmiş durumda. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, nasıl ve nereden alınır? İşte, 2024 Mayıs ayı Aile Destek Paketi/Ödemesi sorgulama ekranı...