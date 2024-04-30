Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Mayıs ayı Aile Destek Paketi/Ödemesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.04.2024 17:11 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 17:11

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Mayıs ayı Aile Destek Paketi/Ödemesi sorgulama ekranı

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri hak sahipleri tarafından bekleniyor. Aile Destek Paketi ödemesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere 850 ile bin 250 TL destek veriyor. Nisan ayı ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde yapılırken gözler yeni ayın ödeme takvimine çevrilmiş durumda. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, nasıl ve nereden alınır? İşte, 2024 Mayıs ayı Aile Destek Paketi/Ödemesi sorgulama ekranı...

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Mayıs ayı Aile Destek Paketi/Ödemesi sorgulama ekranı

Aile Destek Ödemesi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sosyal yardım parası, her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. 850-1.250 TL tutarındaki destek ödemesini almaya hak kazanan vatandaşlar, 2024 Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemesi için geri sayıma geçti. Bu noktada ''Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, nereden alınır?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, 850-1.250 TL Mayıs ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve konu ile ilgili son durum.

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Mayıs ayı Aile Destek Paketi/Ödemesi sorgulama ekranı

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatması bekleniyor.

Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Mayıs ayı Aile Destek Paketi/Ödemesi sorgulama ekranı

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az - 850 TL

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Mayıs ayı Aile Destek Paketi/Ödemesi sorgulama ekranı

ÇOCUKLU HANELERE EK ÖDEME

Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

1-2 çocuklu hanelere - 350 TL

3 çocuklu hanelere - 450 TL

4 çocuklu hanelere - 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Mayıs ayı Aile Destek Paketi/Ödemesi sorgulama ekranı

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA