SON DAKİKA AİLE DESTEK ÖDEMESİ BUGÜN HESAPLARDA | Bakan Göktaş duyurdu! Eylül ayı aile destek paketi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet ekranı…

Aile destek paketi ödemeleri her ay hak sahibi ailelerin hesaplarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere temmuz ayında bitecek şekilde planlanan aile destek programı ödemeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir yıl daha uzatılmıştı. İhtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık ödemeler her ay hesaplarda gözüküyor. Peki, eylül ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, aile destek paketi ödeme takvimi ile e-devlet sorgulama ekranı…