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Haberler Fotohaber SON DAKİKA AİLE DESTEK ÖDEMESİ BUGÜN HESAPLARDA | Bakan Göktaş duyurdu! Eylül ayı aile destek paketi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet ekranı…
Giriş Tarihi: 12.09.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 10:25

SON DAKİKA AİLE DESTEK ÖDEMESİ BUGÜN HESAPLARDA | Bakan Göktaş duyurdu! Eylül ayı aile destek paketi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet ekranı…

Aile destek paketi ödemeleri her ay hak sahibi ailelerin hesaplarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere temmuz ayında bitecek şekilde planlanan aile destek programı ödemeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir yıl daha uzatılmıştı. İhtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık ödemeler her ay hesaplarda gözüküyor. Peki, eylül ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, aile destek paketi ödeme takvimi ile e-devlet sorgulama ekranı…

SON DAKİKA AİLE DESTEK ÖDEMESİ BUGÜN HESAPLARDA | Bakan Göktaş duyurdu! Eylül ayı aile destek paketi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet ekranı…

Eylül ayı aile destek paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları merak ediliyor. Her ay hak sahibi ailelerin gelir durumuna göre 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor. Bir yıl daha uzatılmasına karar verilen aile destek paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL araştırılıyor. Peki, eylül ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, aile destek programı sorgulama ekranı…

SON DAKİKA AİLE DESTEK ÖDEMESİ BUGÜN HESAPLARDA | Bakan Göktaş duyurdu! Eylül ayı aile destek paketi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet ekranı…

2023 EYLÜL AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar lirayı aştığını belirtti.

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SON DAKİKA AİLE DESTEK ÖDEMESİ BUGÜN HESAPLARDA | Bakan Göktaş duyurdu! Eylül ayı aile destek paketi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet ekranı…

Bu çalışmayla hanelere destek sağladıklarını bildiren Bakan Göktaş, ödemeleri bugün hesaplara yatıracaklarını, program kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 4,3 milyar lira destek vereceklerini kaydetti.

Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin, Ekim 2022'de Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatan Mahinur Özdemir Göktaş, "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz.

SON DAKİKA AİLE DESTEK ÖDEMESİ BUGÜN HESAPLARDA | Bakan Göktaş duyurdu! Eylül ayı aile destek paketi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet ekranı…

Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik tüketim desteğimizle de hanelerimize ödeme yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

SON DAKİKA AİLE DESTEK ÖDEMESİ BUGÜN HESAPLARDA | Bakan Göktaş duyurdu! Eylül ayı aile destek paketi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet ekranı…

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI!

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecekti.

Ancak hak sahiplerine müjdeli haber geldi. Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı. Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

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