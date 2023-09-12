SON DAKİKA AİLE DESTEK ÖDEMESİ BUGÜN HESAPLARDA | Bakan Göktaş duyurdu! Eylül ayı aile destek paketi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet ekranı…

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI!

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecekti.

Ancak hak sahiplerine müjdeli haber geldi. Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı. Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.