Giriş Tarihi: 03.05.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
10:59
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı
Aile Destek Programı Mayıs ödemeleri ne zaman yatacak 2024 merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemesi, her ay belirli tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Tutarı hanenin gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişen ödeme ile ilgili gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamalarında. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Mayıs 2024 Aile destek ödemesi sorgulama ekranı…