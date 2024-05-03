Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 03.05.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 10:59

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

Aile Destek Programı Mayıs ödemeleri ne zaman yatacak 2024 merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemesi, her ay belirli tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Tutarı hanenin gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişen ödeme ile ilgili gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamalarında. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Mayıs 2024 Aile destek ödemesi sorgulama ekranı…

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Tutarı hanenin gelir durumuna göre değişen devlet desteği ödemesi Mayıs ayı için bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım ödemesi her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara geçiyor. Konu ile ilgili Bakan Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Mayıs 2024 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatması bekleniyor.

Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az - 850 TL

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

ÇOCUKLU HANELERE EK ÖDEME

Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

1-2 çocuklu hanelere - 350 TL

3 çocuklu hanelere - 450 TL

4 çocuklu hanelere - 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA