Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Tutarı hanenin gelir durumuna göre değişen devlet desteği ödemesi Mayıs ayı için bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım ödemesi her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara geçiyor. Konu ile ilgili Bakan Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Mayıs 2024 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar…