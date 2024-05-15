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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 11:16

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir?

Aile Destek Programı Mayıs ödemeleri ne zaman yatacak 2024 sorusu gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım ödemesi, her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Tutarı hanenin gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişen yardım ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Mayıs 2024 Aile destek ödemesi sorgulama ekranı…

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusunun yanıtı için araştırmalar yoğunlaştı. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım ödemesi her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara geçiyor. Tutarı hanenin gelir durumuna göre değişen devlet desteği ödemesi Mayıs ayı için bekleniyor. 850-1250 TL aralığındaki yardım için Bakan Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Mayıs 2024 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir?

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatması bekleniyor.

Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir?

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, Temmuz 2023-Haziran 2024 dönemi içinde ödeme yapılacağı planlanmıştı.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılması ile ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşanması durumunsa haberimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az - 850 TL

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir?

ÇOCUKLU HANELERE EK ÖDEME

Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

1-2 çocuklu hanelere - 350 TL

3 çocuklu hanelere - 450 TL

4 çocuklu hanelere - 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

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