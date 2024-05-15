Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusunun yanıtı için araştırmalar yoğunlaştı. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım ödemesi her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara geçiyor. Tutarı hanenin gelir durumuna göre değişen devlet desteği ödemesi Mayıs ayı için bekleniyor. 850-1250 TL aralığındaki yardım için Bakan Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Mayıs 2024 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar…