Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
11:16
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs 2024 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir?
Aile Destek Programı Mayıs ödemeleri ne zaman yatacak 2024 sorusu gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım ödemesi, her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Tutarı hanenin gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişen yardım ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Mayıs 2024 Aile destek ödemesi sorgulama ekranı…