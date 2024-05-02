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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Mayıs takvimi 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 08:00

Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Mayıs takvimi 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Paketi ödemesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Yeni aya girilmesiyle beraber ödeme takvimi araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili Bakan Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. Aile Destek ödemesi sorgulama işlemleri e-Devlet ekranı üzerinden veya SMS ile yapılabiliyor. Peki, 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Mayıs takvimi 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Paketi sorgulama işlemleri yeni aya girilmesiyle birlikte başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan Aile Destek ödemesi Mayıs ayı için bekleniyor. Tutarı 850 ve 1250 TL arasında değişen devlet desteği ödeme tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Aile Destek Programı ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Ödeme takviminde Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklaması belirleyici oluyor. Peki, 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman ödenir? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı ve başvuru detayları…

Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Mayıs takvimi 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatması bekleniyor.

Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Mayıs takvimi 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşiyor:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az - 850 TL

Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Mayıs takvimi 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

ÇOCUKLU HANELERE EK ÖDEME

Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

1-2 çocuklu hanelere - 350 TL

3 çocuklu hanelere - 450 TL

4 çocuklu hanelere - 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Mayıs takvimi 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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