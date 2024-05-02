Giriş Tarihi: 02.05.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
08:00
Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Mayıs takvimi 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Paketi ödemesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Yeni aya girilmesiyle beraber ödeme takvimi araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili Bakan Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. Aile Destek ödemesi sorgulama işlemleri e-Devlet ekranı üzerinden veya SMS ile yapılabiliyor. Peki, 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?