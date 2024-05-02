Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Mayıs takvimi 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Paketi sorgulama işlemleri yeni aya girilmesiyle birlikte başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan Aile Destek ödemesi Mayıs ayı için bekleniyor. Tutarı 850 ve 1250 TL arasında değişen devlet desteği ödeme tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Aile Destek Programı ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Ödeme takviminde Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklaması belirleyici oluyor. Peki, 2024 Mayıs Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman ödenir? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı ve başvuru detayları…