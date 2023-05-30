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Haberler Fotohaber AİLE dizisi sezon finali mi yapıyor, 2. Sezon ne zaman başlayacak? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile Aile sezon finalinde bu akşam neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 10:52

AİLE dizisi sezon finali mi yapıyor, 2. Sezon ne zaman başlayacak? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile Aile sezon finalinde bu akşam neler yaşanacak?

Ekranların en sevilen iki yüzünü seyirciyle buluşturan SHOW TV'nin sevilen dizisi Aile'nin bu akşam 13. Bölümü ekrana gelecek. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı dizi yayınlandığı ilk günde beri büyük beğeni topluyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan fragmanlar bile seyircinin nefesini kesmeye yeterli olmuşken dizi severler AİLE dizisi sezon finali mi yapıyor sorguluyor. Aslan ile Devin cephesinde ne gibi gelişmeler yaşanacağı merak konusu olurken bu akşam 13. Bölüm ekranlarda boy gösterecek. Peki, AİLE dizisi sezon finali mi yapıyor, 2. Sezon ne zaman başlayacak? İşte, AİLE sezon finalinden detaylar…

AİLE dizisi sezon finali mi yapıyor, 2. Sezon ne zaman başlayacak? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile Aile sezon finalinde bu akşam neler yaşanacak?

AİLE dizisinin 13. Bölümü bu akşam SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı dizi yayınlandığı ilk günde beri büyük beğeni topluyor. Derin ve Aslan'ın hikayesini ilk günden beri en yakından takip eden seyirciler yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri bu akşam ekran başında takip edecek. Peki, AİLE dizisi sezon finali mi yapıyor, 2. Sezon ne zaman başlayacak? İşte, AİLE sezon finalinden detaylar…

AİLE dizisi sezon finali mi yapıyor, 2. Sezon ne zaman başlayacak? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile Aile sezon finalinde bu akşam neler yaşanacak?

AİLE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM MI?
Aile dizisinin 13. sezon finali bölümü bu akşam saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

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AİLE dizisi sezon finali mi yapıyor, 2. Sezon ne zaman başlayacak? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile Aile sezon finalinde bu akşam neler yaşanacak?

AİLE'NİN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Hülya'nın verdiği karardan sonra Aslan'ı öldürmeyi planlayan İlyas, büyük bir sürprizle karşılaşır. Karşılıklı silahlar patlamadan hemen önce İlyas, evlatlık sırrı ve ailenin kanlı geçmişiyle ilgili Aslan'a büyük bir ipucu verir. Şimdi Aslan'ın aklında tek bir soru vardır. İlyas'ın söyledikleri doğru mudur?

AİLE dizisi sezon finali mi yapıyor, 2. Sezon ne zaman başlayacak? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile Aile sezon finalinde bu akşam neler yaşanacak?

Sevdiği adamın ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan'a söyler. Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır. Aslan, Devin'e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır. Kıymet'ten gelen bir telefon Hülya'yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar.

AİLE dizisi sezon finali mi yapıyor, 2. Sezon ne zaman başlayacak? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile Aile sezon finalinde bu akşam neler yaşanacak?

Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkan gerçek, Aslan ve Hülya'nın ilişkisini derinden sarsar. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrenir. Devin'in kliniğine gider. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı alır.

Yağmur ve Eko'nun isteme töreni için herkes bir araya geldiğinde tüm sırlar birer birer gün yüzüne çıkar. Büyük bir tartışmanın sonunda Hülya; Devin ve Cihan'ın aylardır ondan gizli seans yaptıklarını Aslan'a söyler.

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