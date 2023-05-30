Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:52
Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
10:52
AİLE dizisi sezon finali mi yapıyor, 2. Sezon ne zaman başlayacak? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile Aile sezon finalinde bu akşam neler yaşanacak?
Ekranların en sevilen iki yüzünü seyirciyle buluşturan SHOW TV'nin sevilen dizisi Aile'nin bu akşam 13. Bölümü ekrana gelecek. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı dizi yayınlandığı ilk günde beri büyük beğeni topluyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan fragmanlar bile seyircinin nefesini kesmeye yeterli olmuşken dizi severler AİLE dizisi sezon finali mi yapıyor sorguluyor. Aslan ile Devin cephesinde ne gibi gelişmeler yaşanacağı merak konusu olurken bu akşam 13. Bölüm ekranlarda boy gösterecek. Peki, AİLE dizisi sezon finali mi yapıyor, 2. Sezon ne zaman başlayacak? İşte, AİLE sezon finalinden detaylar…