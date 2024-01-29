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Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 15:21

Aile final bölümü için geri sayım başladı! Show TV Aile dizisi ne zaman final yapıyor?

Show TV'de her hafta Salı günleri ekranlara gelen Aile dizisi final mi sorusu yanıtlandı. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı dizide sona gelindi. Devin ve Aslan'ın hikayesini takip eden izleyenler final bölümünü bekliyor. Dizi nasıl bitecek, son bölümde neler olacak merak konusu. Heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Aile dizisi ne zaman final yapıyor? İşte, 30. Bölüm özeti…

Aile final bölümü için geri sayım başladı! Show TV Aile dizisi ne zaman final yapıyor?

Aile final bölümü için geri sayım başladı. Her hafta Salı günleri takip edilen dizi planlandığı üzere son buluyor. İzleyenlerine veda etmeye hazırlanan yapımın nasıl biteceği en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Show TV ekranlarında yayımlanan dizinin son bölümlerine Devin'in hamileliği damga vurmuştu. Peki, Aile dizisi ne zaman final yapacak?

Aile final bölümü için geri sayım başladı! Show TV Aile dizisi ne zaman final yapıyor?

AİLE NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

28. Bölüm fragmanında son 3 bölüm şeklinde duyurusunu paylaşan Aile dizisi 30. bölüm ile ekranlara veda edecek.

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Aile final bölümü için geri sayım başladı! Show TV Aile dizisi ne zaman final yapıyor?

AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile 29. bölüm özeti şöyle:

Seher'in kaybı herkesi derinden sarsarken; Aslan, Ferman'ın hayatta olduğunu öğrenir. Şimdi Aslan başlarındaki Babür belasının da Ferman'ın işi olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Cihan ise bu kez yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere Ferman'ın peşine düşer. Babür ve Ferman'ı öğrenen Devin, her iki tehdidin de ortadan kalkması gerektiğini düşünür.

Aile final bölümü için geri sayım başladı! Show TV Aile dizisi ne zaman final yapıyor?

Ancak Aslan, Devin'e hastanede verdiği sözü tutmakta kararlıdır. Bir daha elini kirletmeyecektir. Aslan, Babür ve Ferman'la ilgili harekete geçer. Diğer taraftan Aslan'ın riskli bir hamilelik geçiren Devin'i de stresten uzak tutmak için bir planı vardır: Doğuma hazırlık kampı!

Aile final bölümü için geri sayım başladı! Show TV Aile dizisi ne zaman final yapıyor?

Devin, Aslan'ın tüm tembihlerine rağmen Ferman'ın hayatta olduğu bilgisini Hülya ve Nedret'le paylaşır. Böylece üçlü, Ferman'dan kurtulmak için kendi planlarını işletmeye başlarlar.

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