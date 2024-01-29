Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
15:21
Aile final bölümü için geri sayım başladı! Show TV Aile dizisi ne zaman final yapıyor?
Show TV'de her hafta Salı günleri ekranlara gelen Aile dizisi final mi sorusu yanıtlandı. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı dizide sona gelindi. Devin ve Aslan'ın hikayesini takip eden izleyenler final bölümünü bekliyor. Dizi nasıl bitecek, son bölümde neler olacak merak konusu. Heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Aile dizisi ne zaman final yapıyor? İşte, 30. Bölüm özeti…