Aile final bölümü için geri sayım başladı! Show TV Aile dizisi ne zaman final yapıyor?

AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile 29. bölüm özeti şöyle:

Seher'in kaybı herkesi derinden sarsarken; Aslan, Ferman'ın hayatta olduğunu öğrenir. Şimdi Aslan başlarındaki Babür belasının da Ferman'ın işi olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Cihan ise bu kez yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere Ferman'ın peşine düşer. Babür ve Ferman'ı öğrenen Devin, her iki tehdidin de ortadan kalkması gerektiğini düşünür.