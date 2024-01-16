Giriş Tarihi: 16.01.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
11:45
Aile ne zaman final yapıyor, kaç bölüm kaldı? Geri sayım başladı… İşe Aile dizisi final tarihi
Show TV ekranlarında her hafta Salı günü ekranlara gelen Aile dizisi final tarihi için geri sayım başladı. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı dizide Devin ve Aslan'ın hikayesi takip ediliyor. Dizi yakın zamanda son bulacak. Final bölümü öncesinde yaşanan gelişmeler gündemde. İşte, 'Aile ne zaman final yapıyor' sorusunun yanıtı!