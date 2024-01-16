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Haberler Fotohaber Aile ne zaman final yapıyor, kaç bölüm kaldı? Geri sayım başladı… İşe Aile dizisi final tarihi
Giriş Tarihi: 16.01.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 11:45

Aile ne zaman final yapıyor, kaç bölüm kaldı? Geri sayım başladı… İşe Aile dizisi final tarihi

Show TV ekranlarında her hafta Salı günü ekranlara gelen Aile dizisi final tarihi için geri sayım başladı. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı dizide Devin ve Aslan'ın hikayesi takip ediliyor. Dizi yakın zamanda son bulacak. Final bölümü öncesinde yaşanan gelişmeler gündemde. İşte, 'Aile ne zaman final yapıyor' sorusunun yanıtı!

Aile ne zaman final yapıyor, kaç bölüm kaldı? Geri sayım başladı… İşe Aile dizisi final tarihi

Aile final bölümü geliyor. Fragmanlarla birlikte başlayan geri sayıma göre son birkaç bölüm takip ediliyor. Show TV'nin dizisi henüz hikayeye başlamadan bölüm sayısına karar vermişti. Planlandığı üzere bitecek yapımda hikaye noktalanıyor. Peki, Aile ne zaman final yapıyor, kaç bölüm kaldı? İşte, detaylar...

Aile ne zaman final yapıyor, kaç bölüm kaldı? Geri sayım başladı… İşe Aile dizisi final tarihi

AİLE NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

28. Bölüm fragmanında son 3 bölüm şeklinde duyurusunu paylaşan Aile dizisinin 30. bölüm ile ekranlara veda etmesi bekleniyor.

Finale doğru kadroya yeni isimler dahil oluyor ve hikaye şekil alıyor.

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Aile ne zaman final yapıyor, kaç bölüm kaldı? Geri sayım başladı… İşe Aile dizisi final tarihi

AİLE 28. BÖLÜM BU AKŞAM YAYINDA!

16 Ocak Salı günü ekranlara gelecek Aile 28. bölüm özeti şöyle:

Devin'in hastaneden taburcu olmasıyla birlikte aile rahat bir nefes alırken Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) ve Devin'i (Serenay Sarıkaya) yeni bir sınav beklemektedir.

Aile ne zaman final yapıyor, kaç bölüm kaldı? Geri sayım başladı… İşe Aile dizisi final tarihi

Devin'in hastaneden taburcu olmasıyla birlikte aile rahat bir nefes alırken Aslan ve Devin'i yeni bir sınav beklemektedir. Uğradığı saldırı yüzünden Devin'in hamilelik süreci ve doğumu, hem kendisi hem de bebeği için hayati risk taşımaktadır. Aslan, baba olmayı her şeyden çok istese de Devin'i kaybetme ihtimalini göze alamaz. Devin'in sağlığı için gebeliği sonlandırmaları gerektiğini düşünürken, Devin bu konuda kararsızdır. Peki ikili bebeğiyle ilgili ne karar verecektir?

Aile ne zaman final yapıyor, kaç bölüm kaldı? Geri sayım başladı… İşe Aile dizisi final tarihi

Seher dünya gözüyle yapmak istediklerinin bir listesini çıkarır. Aslan ise babaannesinin isteklerini yerine getirmek için Devin'le birlikte harekete geçer. İkilinin, Seher'le birlikte geçirecekleri bir gece, aileleri için bir dönüm noktası olacaktır. Diğer taraftan Hülya ise İlyas'ın ölümünden sonra Kıymet'in kendileri için bir tehdit olabileceğini düşünür ve onu ziyaret eder. Ferman, söz verdiği gibi Aslan'ı öldürme planını kurmaya başlar. Bunun için önemli birinin kapısını çalacaktır: Arnavut Babür.

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