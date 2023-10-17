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Haberler Fotohaber Aile Nedret kimdir, Aslan’la bağlantısı ne? Aile’nin Nedret’i Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte dizileri ve filmleri!
Giriş Tarihi: 17.10.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 13:50

Aile Nedret kimdir, Aslan’la bağlantısı ne? Aile’nin Nedret’i Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte dizileri ve filmleri!

Show TV'de yayınlanan Aile dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizinin kadrosu genişliyor. 17 Ekim tarihli yeni bölümde yapıma Nedret dahil olacak. Bu noktada Nedret karakterine hayat veren oyuncu Ayda Aksel hayatı, kariyeri, dizileri ve filmleri araştırılıyor. Aslan'la bağlantısı olan yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Aile Nedret kimdir, nasıl bir karakter, Aslan'la bağlantısı ne? Aile'nin Nedret'i Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Ayda Aksel hakkında bilgiler…

Aile Nedret kimdir? Aslan’la bağlantısı var! Aile’nin Nedret’i Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında, nereli,, evli mi?

Show TV ekranlarının her Salı akşamı yayına verdiği dizisi Aile heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Canan Ergüder gibi oyuncuları buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu Ayda Aksel, Nedret karakteriyle yapıma katıldı. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada hem oyuncu hem de rolü hakkında bilgi edinmek için ''Aile Nedret kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin 16. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Aile'nin Nedret'i Ayda Aksel hayatı hakkında merak edilenler…

Aile Nedret kimdir? Aslan’la bağlantısı var! Aile’nin Nedret’i Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında, nereli,, evli mi?

AİLE NEDRET KİMDİR?

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta'nın üstlendiği Aile dizisine usta oyuncu Ayda Aksel dahil oluyor.

Aksel, dizide Aslan'ın halası Nedret karakterini canlandıracak. Yeni karakterin dizide dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

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Aile Nedret kimdir? Aslan’la bağlantısı var! Aile’nin Nedret’i Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında, nereli,, evli mi?

AYDA AKSEL KİMDİR?

31 Ekim 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen tiyatro ve sinema oyuncusu Ayda Aksel, ilkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okudu.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gören Ayda Aksel, reklam filmlerinde seslendirme yaptı. 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün kadrolu elemanı olarak çalıştı.

Aile Nedret kimdir? Aslan’la bağlantısı var! Aile’nin Nedret’i Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında, nereli,, evli mi?

Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalışan Aksel, Diyalog'da ders verdi.

Ayda Aksel, iki defa evlendi. Usta oyuncu, ilk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. Çift, 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.

Aile Nedret kimdir? Aslan’la bağlantısı var! Aile’nin Nedret’i Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında, nereli,, evli mi?

ROL ALDIĞI FİLMLER

1996: Bir Erkeğin Anatomisi
1998: Cumhuriyet
1998: Kaçıklık Diploması
2004: Halk Düşmanı
2006: Sınav
2010: Kars Öyküleri
2011: Aşk Tesadüfleri Sever
2011: Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
2011: Bir Avuç Deniz
2013: Aşk Kırmızı
2014: Mandıra Filozofu
2015: Hayat Öpücüğü
2019: Mucize 2: Aşk

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