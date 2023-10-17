Aile Nedret kimdir, Aslan’la bağlantısı ne? Aile’nin Nedret’i Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte dizileri ve filmleri!

Show TV'de yayınlanan Aile dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizinin kadrosu genişliyor. 17 Ekim tarihli yeni bölümde yapıma Nedret dahil olacak. Bu noktada Nedret karakterine hayat veren oyuncu Ayda Aksel hayatı, kariyeri, dizileri ve filmleri araştırılıyor. Aslan'la bağlantısı olan yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Aile Nedret kimdir, nasıl bir karakter, Aslan'la bağlantısı ne? Aile'nin Nedret'i Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Ayda Aksel hakkında bilgiler…