Aile Nedret kimdir, Aslan’la bağlantısı ne? Aile’nin Nedret’i Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte dizileri ve filmleri!

Show TV ekranlarının her Salı akşamı yayına verdiği dizisi Aile heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Canan Ergüder gibi oyuncuları buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu Ayda Aksel, Nedret karakteriyle yapıma katıldı. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada hem oyuncu hem de rolü hakkında bilgi edinmek için ''Aile Nedret kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin 16. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Aile'nin Nedret'i Ayda Aksel hayatı hakkında merak edilenler…