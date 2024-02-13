Giriş Tarihi: 13.02.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
14:52
AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU EKRANI: Aile ve Gençlik fonu başvurusu başladı mı, kimler başvurabilir? Bakan Göktaş açıkladı
Yeni evlenecek gençlere destek olmak için devlet tarafından 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi düzenlemesi yasalaştı. Ödemeler "aile ve gençlik fonu" üzerinden yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihlerini ve sürecin detaylarını verdi. Gençlere destek sağlamak, aile kurumunun temellerini sağlamlaştırmak ve desteklemek amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları başladı mı, kimler başvurabilir, hangi bankalarda var?