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Haberler Fotohaber AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU EKRANI: Aile ve Gençlik fonu başvurusu başladı mı, kimler başvurabilir? Bakan Göktaş açıkladı
Giriş Tarihi: 13.02.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 14:52

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU EKRANI: Aile ve Gençlik fonu başvurusu başladı mı, kimler başvurabilir? Bakan Göktaş açıkladı

Yeni evlenecek gençlere destek olmak için devlet tarafından 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi düzenlemesi yasalaştı. Ödemeler "aile ve gençlik fonu" üzerinden yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihlerini ve sürecin detaylarını verdi. Gençlere destek sağlamak, aile kurumunun temellerini sağlamlaştırmak ve desteklemek amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları başladı mı, kimler başvurabilir, hangi bankalarda var?

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU EKRANI: Aile ve Gençlik fonu başvurusu başladı mı, kimler başvurabilir? Bakan Göktaş açıkladı

Evlilik kredisinin sağlanacağı Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Krediden ilk olarak pilot bölge olan depremden etkilenen iller yararlanacak. Aileler ve gençler için hazırlanan girişimlere kaynak oluşturacak Aile ve Gençlik Fonu şartları neler, başvuru tarihi nedir?

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU EKRANI: Aile ve Gençlik fonu başvurusu başladı mı, kimler başvurabilir? Bakan Göktaş açıkladı

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Deprem şehirlerimizi alt yapısıyla, üst yapısıyla, üretimiyle, ticaretiyle, sanayisiyle tamamen ayağa kaldırana kadar var gücümüzle çalışacağız. Daha önce verdiğimiz sözlerin takipçisiyiz. 14-28 Mayıs seçim döneminde milletimize taahhüt ettiğimiz Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili mevzuat çalışmaları tamamlandı. İlk etapta deprem bölgesinde hayata geçireceğimiz fona başvuruları 15 Şubat'tan itibaren almaya başlıyoruz. Böylece depremzede kardeşlerimizin yuva kurmasına yardımcı olacağız.

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AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU EKRANI: Aile ve Gençlik fonu başvurusu başladı mı, kimler başvurabilir? Bakan Göktaş açıkladı

Aile ve Gençlik Fonu hayata geçiyor:

Başvurular 15 Şubat'ta başlıyor.

İlk uygulama deprem bölgesine.

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU EKRANI: Aile ve Gençlik fonu başvurusu başladı mı, kimler başvurabilir? Bakan Göktaş açıkladı

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU ŞARTLAR NELER?

Fon kapsamında gençlere evlilik kredisi imkanı sunuluyor. Ancak henüz başvuru süreci başlamadı. Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek. Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU EKRANI: Aile ve Gençlik fonu başvurusu başladı mı, kimler başvurabilir? Bakan Göktaş açıkladı

AİLE VE GENÇLİK FONU NEDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kuruldu.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

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