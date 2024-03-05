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Haberler Fotohaber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 BİN personel alıyor! Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:16

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 BİN personel alıyor! Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine 8 bin personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. 21 Şubat tarihinde başlayan başvurular için son 1 hafta kaldı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere KPSS B grubu puan sıralamasıyla yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmaksızın 8 bin sözleşmeli personel alınacak. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl? İşte, detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 BİN personel alıyor! Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımının bitmesine kısa bir süre gözler ilanın detaylarına yöneldi. Mühendis, mimar, tekniker, büro personeli gibi branşlarda yapılacak alımlar için başvuru tarihleri ve şartları araştırılıyor. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı hakkında detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 BİN personel alıyor! Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

AİLE BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

21 Şubat tarihinde başlayan başvurular, 11 Mart 2024 tarihinde sona erecek. Son gün saat 23:59'a kadar devam edecek olan başvurular
Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirilebilecek.

Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 BİN personel alıyor! Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

AİLE BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 BİN personel alıyor! Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞLARI

Mühendis,

Mimar

Şehir Planlayıcısı

Tekniker

Teknisyen

Büro personeli

Destek personeli

Sosyal çalışmacı

Psikolog

Çocuk gelişimci

Öğretmen

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 BİN personel alıyor! Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

Fizyoterapist

Hemşire

Koruma ve güvenlik görevlisi

Aşçı ve aşçı yardımcısı

Temizlik personeli

Şoför

Engelli bakıcısı

Çocuk bakıcısı

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