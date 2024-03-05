Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
09:16
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 BİN personel alıyor! Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları ne zaman?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine 8 bin personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. 21 Şubat tarihinde başlayan başvurular için son 1 hafta kaldı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere KPSS B grubu puan sıralamasıyla yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmaksızın 8 bin sözleşmeli personel alınacak. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl? İşte, detaylar...