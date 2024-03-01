Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
11:58
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel başvuru ekranı || Aile Bakanlığı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?
Aile Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Alıma ilişkin başvuru kılavuzu yayımlanırken başvurular başladı. Bakan Göktaş, deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerin kalitesini arttırmak amacıyla 8 bin personel alımı yapılacağını duyurduktan sonra ilana ilişkin detaylar araştırılmaya başladı. Peki Aile Bakanlığı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, kontenjanlar belli mi? İşte detaylar