Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel başvuru ekranı || Aile Bakanlığı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 11:58

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel başvuru ekranı || Aile Bakanlığı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

Aile Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Alıma ilişkin başvuru kılavuzu yayımlanırken başvurular başladı. Bakan Göktaş, deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerin kalitesini arttırmak amacıyla 8 bin personel alımı yapılacağını duyurduktan sonra ilana ilişkin detaylar araştırılmaya başladı. Peki Aile Bakanlığı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, kontenjanlar belli mi? İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel başvuru ekranı || Aile Bakanlığı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

Başvuru süreci devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımına dair son durum adaylar tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Merkez Taşra Teşkilatında görevlendirmek amacıyla KPSS puanı esas alınarak 8000 sözleşmeli personel alınacak. Bakanlık başvuruları başlatmışken başvurularını kaçırmak istemeyen adayalar detayları sorguluyorlar. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman bitiyor? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel başvuru ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel başvuru ekranı || Aile Bakanlığı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

AİLE BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

Adaylar başvurularını 21.02.2024-11.03.2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecekler.

Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel başvuru ekranı || Aile Bakanlığı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel başvuru ekranı || Aile Bakanlığı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel başvuru ekranı || Aile Bakanlığı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden,sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

SON DAKİKA