Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel başvuru ekranı || Aile Bakanlığı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

AİLE BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

Adaylar başvurularını 21.02.2024-11.03.2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecekler.

Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.