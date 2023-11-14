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Haberler Fotohaber Aile Zümrüt kimdir? Sosyetenin en ünlü simalarından biri! Aile’nin Zümrüt’ü Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 14.11.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 16:50

Aile Zümrüt kimdir? Sosyetenin en ünlü simalarından biri! Aile’nin Zümrüt’ü Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin konusuyla dikkat çeken dizisi Aile yeni bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Dram türdeki yapıma Zümrüt Yoldanlı dahil oldu. Zümrüt karakterini gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Aysun Metiner hayatı ve kariyeri hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Sosyetenin en ünlü simalarından biri olan yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, Aile Zümrüt kimdir? Aile'nin Zümrüt'ü Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Aysun Metiner hakkında bilgiler…

Aile Zümrüt kimdir? Aile’nin Zümrüt’ü Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Show TV ekranlarının Salı günleri yayınladığı dizisi Aile ekran macerasına tam gaz devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Canan Ergüder gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Aysun Metiner, Zümrüt Yoldanlı karakterine hayat verecek. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada hem oyuncu hem de rolü hakkında bilgi edinmek için ''Aile Zümrüt kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin 20. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakter, Devin ve Aslan ile partide tanışacak. Peki, Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte, Aile'nin Zümrüt'ü Aysun Metiner hayatı hakkında merak edilenler…

Aile Zümrüt kimdir? Aile’nin Zümrüt’ü Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

AİLE 20. BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta'nın üstlendiği Show TV dizisi Aile, 14 Kasım Salı akşamı 20. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Zümrüt karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Aile Zümrüt kimdir? Aile’nin Zümrüt’ü Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

AİLE ZÜMRÜT YOLDANLI KİMDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Aysun Metiner, Aile dizisine konuk olacak ve Zümrüt Yoldanlı karakterine hayat verecek.

Sosyetenin en ünlü simalarından biri olan Zümrüt Yoldanlı, Devin ve Aslan'la partide karşılaşacak.

Aile Zümrüt kimdir? Aile’nin Zümrüt’ü Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

AYSUN METİNER KİMDİR?

5 Eylül 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aysun Metiner, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Şaşıfelek Çıkmazı, Kurtlar Sofrası, Yeni Hayat, Benimle Evlenir misin, Örümcek, Nasıl Evde Kaldım, Sıdıka ve Asmalı Konak gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

Sharp adında bir İngiliz filminde oynadı. 2017 yılında FOX'ta yayımlanan Çoban Yıldızı isimli dizide rol aldı.

Aile Zümrüt kimdir? Aile’nin Zümrüt’ü Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

FİLMOGRAFİSİ

Aile - 2023 Zümrüt Yoldanlı (TV dizisi)
Gecenin Ucunda - 2022-2023 Ferah (TV dizisi)
Son Nefesime Kadar - 2022 - Şükran (TV dizisi)
Evlilik Hakkında Her Şey - 2021 - Hatice (TV dizisi)
Gençliğim Eyvah - 2020 - Çavi'nin annesi (TV dizisi)
Hercai - 2021 - Dilşah (TV dizisi)
Bir Litre Gözyaşı - 2018 - Şebnem (TV dizisi)
Çoban Yıldızı - 2017 - Sırma
Galip Derviş - 2013 - Meral (Konuk oyuncu) (TV dizisi)
Kahve Bahane - 2009 - Çiğdem (TV dizisi)

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