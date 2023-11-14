Giriş Tarihi: 14.11.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 16:50

Aile Zümrüt kimdir? Sosyetenin en ünlü simalarından biri! Aile’nin Zümrüt’ü Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin konusuyla dikkat çeken dizisi Aile yeni bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Dram türdeki yapıma Zümrüt Yoldanlı dahil oldu. Zümrüt karakterini gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Aysun Metiner hayatı ve kariyeri hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Sosyetenin en ünlü simalarından biri olan yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, Aile Zümrüt kimdir? Aile'nin Zümrüt'ü Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Aysun Metiner hakkında bilgiler…